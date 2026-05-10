6月夏月電價到！估家庭電費平均1,084元 較非夏月漲七成

中東戰爭仍未解，全球能源價格充滿不確定性，夏月電價將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰夏月電價最高來到每度8.69元；緊接著低壓用戶、住宅、小商店等共1500多萬用戶則自6月1日起進入夏月電價，直至9月30日止，以家庭用戶來說，平均夏月電價將破千元，將較非夏月電費增加七成之多。

以2025年一般家庭夏月平均月用電量418度，試算夏季月電費為1,084元。非夏月平均月用電量308度，月電費638元，因此夏月電費較非夏月增加446元、近七成。台電解釋，夏季民眾開冷氣、使用較多家電，因此用電量也較非夏月多出110度、三成六之多，加上夏月電價較高，因而電費才會增加。台電表示，家庭夏月電費增加，其中逾七成是因用電量增加所致，不到三成才是夏月電價所影響。

工業用電大戶提早自本月16日進入夏月電價。台電表示，現行高壓以上電價係自2024年10月起適用，以特高壓三段式電價為例，夏月尖峰電價每度8.69元，離峰電價每度2.40元，不到尖峰電價之三成。由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價可引導企業用戶精進自主用電管理、調整生產排程，將排程移轉至離峰時間。

台電表示，已設計二段式、三段式時間電價、及批次生產時間電價，供產業界選擇，目的希望引導用電大戶調整在離峰時段生產；至於像台積電必須連續生產，營收獲利俱佳，或者夏月要趕單生產業者，夏月電價占它成本及營收都相對低。

台電表示，中東戰爭導致國際能源成本波動，屬燃料採購議題，與夏月電價制度並無直接關聯。實施夏月電價係因夏季用電大幅增加，須啟動較高成本機組因應，為反映夏月與非夏月供電成本差異而設計，並以維持全年平均電價不變為前提，調升夏月、同步調降非夏月電價，台電整體電費收入並不因此增加。

台電建議，產業用戶可透過價格訊號引導其移轉或降低尖峰用電，以2025年7月為例，夏月夜尖峰移轉量最高達135萬瓩，顯示產業已具備相當調整能力；另外，若用戶搭配需量反應措施抑低用電可獲得電費扣減，減輕電費負擔。

此外，台電表示，企業可搭配經濟部推動之深度節能計畫，台電提供節電訪視及節能診斷服務，盤點用戶耗能設備並提供改善建議，如汰換為高效率設備、調整設備運轉最佳化及選擇合適電價方案等，協助產業提高能源使用效率以降低電費支出。