快訊

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋將通車 這行為最高開罰6000

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢

聽新聞
0:00 / 0:00

6月夏月電價到！估家庭電費平均1,084元 較非夏月漲七成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
夏季月電費「家庭電費」估平均1,084元，較非夏月漲七成。圖／AI生成
夏季月電費「家庭電費」估平均1,084元，較非夏月漲七成。圖／AI生成

中東戰爭仍未解，全球能源價格充滿不確定性，夏月電價將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰夏月電價最高來到每度8.69元；緊接著低壓用戶、住宅、小商店等共1500多萬用戶則自6月1日起進入夏月電價，直至9月30日止，以家庭用戶來說，平均夏月電價將破千元，將較非夏月電費增加七成之多。

以2025年一般家庭夏月平均月用電量418度，試算夏季月電費為1,084元。非夏月平均月用電量308度，月電費638元，因此夏月電費較非夏月增加446元、近七成。台電解釋，夏季民眾開冷氣、使用較多家電，因此用電量也較非夏月多出110度、三成六之多，加上夏月電價較高，因而電費才會增加。台電表示，家庭夏月電費增加，其中逾七成是因用電量增加所致，不到三成才是夏月電價所影響。

工業用電大戶提早自本月16日進入夏月電價。台電表示，現行高壓以上電價係自2024年10月起適用，以特高壓三段式電價為例，夏月尖峰電價每度8.69元，離峰電價每度2.40元，不到尖峰電價之三成。由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價可引導企業用戶精進自主用電管理、調整生產排程，將排程移轉至離峰時間。

台電表示，已設計二段式、三段式時間電價、及批次生產時間電價，供產業界選擇，目的希望引導用電大戶調整在離峰時段生產；至於像台積電必須連續生產，營收獲利俱佳，或者夏月要趕單生產業者，夏月電價占它成本及營收都相對低。

台電表示，中東戰爭導致國際能源成本波動，屬燃料採購議題，與夏月電價制度並無直接關聯。實施夏月電價係因夏季用電大幅增加，須啟動較高成本機組因應，為反映夏月與非夏月供電成本差異而設計，並以維持全年平均電價不變為前提，調升夏月、同步調降非夏月電價，台電整體電費收入並不因此增加。

台電建議，產業用戶可透過價格訊號引導其移轉或降低尖峰用電，以2025年7月為例，夏月夜尖峰移轉量最高達135萬瓩，顯示產業已具備相當調整能力；另外，若用戶搭配需量反應措施抑低用電可獲得電費扣減，減輕電費負擔。

此外，台電表示，企業可搭配經濟部推動之深度節能計畫，台電提供節電訪視及節能診斷服務，盤點用戶耗能設備並提供改善建議，如汰換為高效率設備、調整設備運轉最佳化及選擇合適電價方案等，協助產業提高能源使用效率以降低電費支出。

電價 電費 台電

延伸閱讀

中油連2月漲天然氣價格 台電5月起每月成本增130億

賴政府重啟核電進度加速 擬向核三原廠西屋洽購燃料棒

中東戰事推升發電成本　斯里蘭卡5/11起調漲電價

遠距上班「省錢」是假象？實算隱形成本可能抵銷通勤費

相關新聞

6月夏月電價到！估家庭電費平均1,084元 較非夏月漲七成

中東戰爭仍未解，全球能源價格充滿不確定性，夏月電價將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰夏月電價最高來到每度8.69元；緊接著低壓用戶、住宅、小商店等共1500多萬用戶則自6月1日起進入夏月電價，直至9月30日止，以家庭用戶來說，平均夏月電價將破千元，將較非夏月電費增加七成之多。

台電：新企業識別多用於數位 建物招牌沿用舊字體

台灣電力公司近期更新企業識別與字體設計，標案花費新台幣96萬元，引發熱議。台電今天表示，新舊識別字體皆由台電註冊，使用上...

主動式ETF重燃市場主動選股 帶動股票型基金申購暴增

主動式ETF（指數型股票基金）去年問世時，市場一度認為，將對傳統共同基金形成新一波壓力。畢竟兩者同樣訴求經理人主動選股，但ETF多了盤中交易便利、價格透明與市場話題性，若投資人想買「主動管理」，何必再回頭買共同基金？不過，投信投顧公會統計申購數字，主動式ETF不但沒有讓傳統股票型基金失血，反而重新點燃市場對「主動選股」的興趣，帶動國內投資股票型基金申購金額明顯放大。這是為何？

本周台股／AI點火台股短期漲幅驚人 專家提醒2反轉訊號

台北股市上周衝力十足，在AI繼續發力、多場法說報喜的氣氛下，投資人對獲利前景懷抱希望，國際間則有美伊僵局釋出有解訊號作為助力，台股幾度攻上4萬2千點整數大關。由於美股周線收盤再創績，標普500指數與那斯達克指數再創新高，費半指數也飆漲5.51％，為本周台股表現加分。多頭格局不變？季線乖離超過18％，疑慮如影隨形，專家提醒注意2個反轉指標。

大師論壇5月12日登場 2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特將演講

經濟日報「2026大師論壇」將於12日登場，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）來台，其將以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，展望台灣創新經濟的未來。

運具電動化原地踏步 達標天方夜譚

在淨零減碳的潮流下，政府力推運具電動化，但政策推動後，進度卻遠遠落後，有相關業者直言，政府訂了終點，但是卻不告訴大家如何前進，幾年來幾乎都在原地踏步，要達標根本是天方夜譚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。