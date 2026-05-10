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台電僱用人員初試今登場 近萬人報名搶考769名額

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台電2026年新進僱用人員甄試10日登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共8個考場同步舉行。這次甄試有逾9千人報名，預計錄取769人，今實際到考人數5,257人，平均到考錄取率14.63%。台電表示，預計7月14日公布複試名單，8月4日起舉行複試，錄取並完成訓練後正式僱用起薪近3.8萬元，從事電力現場工作或具電力相關專業證照者，更可破4萬元。

台電說明，為強化供電穩定與電網韌性，持續提升電力服務品質，台電持續招募電力新血。本次招考將從配電、輸電、電機、綜合行政、會計等14類別網羅769名生力軍，並將再視業務需要，於初(筆)試放榜前公告增額錄取人數。

台電分析，本次開缺最多的「配電線路維護」類別預計錄取436人，吸引約1,600人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」；而競爭最激烈、歷年報考人數最多的「綜合行政」類別，4,703人搶考69個錄取名額，錄取率僅1.47%；並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開26個身心障礙名額，計有447人報考。

台電強調，為維護應考人權益，考試期間由國家通訊傳播委員會進駐考場，協助監測異常電波和電子、金屬探測，廉政署亦派員加強考場巡查，全面防堵不法舞弊事件。另為提供舒適安靜的應考環境，本次甄試全國8個考場同步開放冷氣，但不開放親友陪考。

台電提醒，初(筆)試科目試題及答案，明(11)日起可至甄試網站查詢，預計7月14日公告複試名單，8月4日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。而報考配電線路維護、輸電線路維護、變電設備維護類別者，因工作業務需要，須在複試前取得手排小型車駕照。

台電說明，電力現場作業人員仰賴專業技術及充沛體力，複試階段須通過拉單槓、握力、負重行走及辨色力等測驗，確保渠等可擔負維護供電的重要使命。為延攬具實務經驗專才，本次甄試電力技術人員全甄試類別均已納入實作測試項目並納入總成績評分，期能羅致更多具備現場技術能力之人員。

台電指出，最終錄取人員須經1年養成班訓練與工作訓練，如為電力技術人員從事現場工作或具備電力相關專業證照者，可再加晉薪級，起薪可破4萬元。甄試簡章及各項最新公告可在甄試網站（https://service.taipower.com.tw/recruit）或台電公司官網查詢。

台電 台中 花蓮

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