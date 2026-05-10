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中油連2月漲天然氣價格 台電5月起每月成本增130億
中東戰爭持續影響能源價格，外界關注是否進一步影響電價。台電今天表示，台電使用天然氣的占比高，中油4月針對天然氣電業用戶價格漲41.58%，5月再漲9.34%，台電估算，5月起天然氣每個月成本將增加新台幣130億元，對台電財務累計影響要視戰爭結果，並在下次電價審議會中提出報告。
台灣中油為配合政府穩定物價政策，4月與5月的民生用戶天然氣價格維持不變，不過電業用戶方面，為反映國際氣源成本上揚，4月調漲41.58%，5月再漲9.34%。
外界關注天然氣價格飆漲是否影響電價，台電副總經理蔡志孟今天受訪時表示，電價審議委員會1年召開2次會議決定電價，3月底已決定暫不調整，下次檢討時間為9月底。
蔡志孟說明，中油連續2個月調整電業用戶的天然氣價格，台電估算，4月的調整讓台電天然氣成本增加約100億元，5月再次調漲後，再增加30億元。因此，5月起台電天然氣每個月成本將增加130億元，實際財務影響將視看中東戰爭發展而定。
蔡志孟說，若戰爭盡快結束，國際天然氣價格有望回穩，對台電影響相對減緩；反之，若戰爭持續，台電按月累積的影響數，將在下次電價審議會議中向委員報告。
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