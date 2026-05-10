台電：新企業識別多用於數位 建物招牌沿用舊字體

台灣電力公司近期更新企業識別與字體設計，標案花費新台幣96萬元，引發熱議。台電今天表示，新舊識別字體皆由台電註冊，使用上採新舊並蓄、兼容作法。現行建物所使用的于右任題字也是共同記憶，將會沿用，不會花錢更改；數位化產品、刊物則陸續使用新字體。

台電2026年新進僱用人員甄試今天登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共8個考場同步舉行。台電近期更新企業識別與字體設計，整體花費96萬元，引起討論。

台電副總經理蔡志孟接受媒體聯訪時表示，經濟部2023年進行組織改造，陸續更新企業識別系統，國營企業也跟進，也是台電此次調整的背景，並非今年或去年才開始推動。每個國營企業或公司的識別與字體，多少會隨時代改變，台電因應數位化與綠能轉型，既有標示應用上確實有調整需求，才會啟動標案。

他強調，台電調整企業識別，循政府採購法，透過公開招標程序進行，並未單獨找業者進行。計畫涉及許多面向工作，從前端設計、實用到後端應用皆包含在內。

針對外界關注是否會耗費鉅資汰換舊有建築字體，蔡志孟說明，新舊標示皆由台電註冊，採新舊並蓄兼容作法。台電全台的建築物、招牌、人手孔、車輛標示等，皆維持原有舊字體，「這是大家共同記憶，台電也認同書法有書法的好」，不會另行花錢更改。至於數位化產品上，以及台電員工名片與刊物則陸續會使用新的字體。

網路上也討論原本台電舊的識別字體是不是于右任字跡，蔡志孟補充，民國42年，台電向時任監察院長的于右任邀字，若可在台電建物、服務所上題字，將可增添光彩，因此各地建物都有于右任墨寶，他也同意贈字給台電，民國45年時，于右任也有贈「台電十年」等墨寶。

于右任於民國53年辭世，蔡志孟指出，後來台電使用上都用于右任所贈字體到刊物與建物上，民國82年台電建立企業識別系統（CIS）時，因無法尋得于右任原稿，便蒐集既有發行刊物上的于右任字體臨摹而成。