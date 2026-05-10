回收廢電源換購物金、媽祖進香有移動急診室！4月上市上櫃永續榜

原來永續可以這麼生活化！

4月談永續，很多人第一時間會想到世界地球日、減塑、淨灘或節能減碳，但這次企業永續榜的變化，從白沙屯媽祖進香現場的「移動急診室」、便利商店貨架上的再生塑料清潔用品，到半導體大廠把水資源管理變成環境教育場域，企業ESG正在從報告書走進更具體的生活現場。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察2026年4月上市上櫃企業永續榜，本月榜單出現幾個值得注意的訊號，大型科技製造業仍是聲量主力，但地方公益、智慧醫療、循環消費與在地就業，也開始成為網友理解企業永續的新入口。究竟4月哪些企業被看見？又有哪些永續行動，不只是「做公益」，而是正在改變企業與日常生活的距離？

上市No.1 台積電

翻攝FB／台積電•愛•行動

台積電本月再度拿下上市公司永續榜首位，這已經是連續第五個月蟬聯冠軍。值得注意的是，4月台積電股價衝破2,000元，在這種亮眼表現下，企業的一舉一動都被放大檢視。3月大家的目光還停留在南科設廠對地方發展的影響，4月則因為世界地球日的關係，焦點回到了最核心的水資源議題。特別的是，台積電這回不只是拋出亮眼的節水數據，而是把「晶圓廠水管理」與「再生水廠」轉化為環境教育課程與現場導覽，讓原本封閉的廠務設施變成大眾能親自走入、看見水循環過程的教學現場。

除了設施透明化，422世界地球日期間的志工行動也為聲量增溫。台積電志工與林業署合作，在台南將軍海岸種下超過1,600棵樹苗，並清理了兩千多公斤的海廢，將ESG行動直接拉到第一線的生態復育場域。

上市No.2 台塑

翻攝FB／台塑便利家

翻攝FB／台塑便利家

台塑企業4月的永續行動聚焦在日常減塑的實踐，響應422世界地球日，旗下「台塑便利家」在4月下旬推出優惠，民眾只要提著舊瓶子到站點補充洗衣精，就能享有買3公升送1公升的折扣。這項服務剛好對上家庭換季的洗滌需求，讓環保這件事能直接跟日常生活消費接軌。

除了洗劑補充，集團旗下的台塑生醫在4月宣布了一項有趣的「玩具回收換點數」計畫。這項行動其實從2020年就已經啟動，至今累計處理了超過71公噸的廢棄塑膠，今年更進一步將全台23家門市轉為永續據點，讓家長能帶著孩子不再玩的塑膠玩具到門市換取點數。這項計畫的巧妙之處在於利用點數回饋，解決了複合材質玩具回收難的困擾，不只讓減塑不再是單向的回收，也透過門市通路拉近了台塑集團與一般家庭的距離。

此外，台塑企業也持續推動園區參訪，4月中旬邀請雲林科技大學師生進入麥寮園區。學生們在現場觀察南亞堆肥廠如何將廚餘轉化為有機肥，了解集團內部各廠區之間廢棄物循環的過程。從累積處理71公噸的數字實績，到門市點數與園區走訪，台塑企業在4月透過不同管道，將循環經濟的運作邏輯更直觀地攤在社會大眾面前。

上市No.3 中華電信

翻攝FB／中華電信客服Q博士

翻攝FB／中華電信客服Q博士

中華電信4月的永續焦點，轉向到技術感十足的數位保育。他們分享把5G與AI辨識系統帶進台南七股濕地的成果，原本需要保育員親自在現場觀察記錄，現在透過24小時即時影像與演算法，就能精準捕捉黑面琵鷺的動態，成功輔助原本需要人工蹲點監測的保育工作。

將通訊本業與棲地守護結合，讓永續行動不再只是單純的勞力投入。一般民眾現在只要透過網路直播，就能遠端參與濕地觀察，打破了生態保育的地理限制。中華電信透過這套「數位守護」方案，在4月成功將冰冷的技術轉化為大眾有感的保育實績，不少網友也在社群上留下「數位生態守護太棒了」、「超讚的保育活動」等肯定，讓電信龍頭的專業技術在環境保護中被更多人看見。

上市No.4 日月光投控

日月光4月的聲量依舊集中在南台灣的擴廠動作。繼3月的楠梓新廠後，旗下福雷電子在4月啟動了高雄仁武園區的新廠動土，投資金額高達1,083億元。這座新廠的重點在於「自動化」與「環保」的結合，預計導入AI視覺檢測系統與全自動搬運機器人，透過智慧化管理來提升能源使用效率。

除了生產技術的升級，日月光也特別強調這座工廠的綠能設計，包含導入清潔生產評估並爭取綠建築標章，試圖在追求高產值的同時，打造出一座低汙染的智慧工廠。這種從建築物本身到生產流程都納入減排考量的做法，讓半導體封測龍頭在產能擴張之際，也同步落實了對環境資源的保護。

上市No.5 台達電

台達電繼2025年3月拿下榜單第5名後，4月憑藉深厚的減碳實力強勢回歸。作為全球領先的電源管理與散熱解決方案供應商，台達電始終以「環保、節能、愛地球」為核心。截至2025年底的報告顯示，台達電的範疇一與範疇二（直接與能源間接碳排放）較基準年大幅下降了53.6％，展現出減碳模範生在能源管理上的硬實力。

這股技術動能也延伸至綠色運輸。在4月的第21屆台北國際車用電子展（AMPA）中，由工研院領軍、台達電參與其中的全台首輛「16噸城際型氫能電動巴士」正式亮相。台達電在其中研發關鍵的「直流電源轉換器」，協助該車達成「加氫15分鐘、續航420公里」的高效能，直接解決了純電動客車在長途運輸上的載重與充電痛點。這項成果不僅宣示了台灣車電供應鏈具備高度的系統整合能力，更證明在淨零轉型的浪潮下，台達電已成功將永續理念轉化為引領產業的技術優勢。

上櫃No.1 竑騰

竑騰拿下4月上櫃永續榜第1名，代表上櫃企業的永續聲量不一定只來自大型減碳計畫，也可能來自地方公益與園區動員。4月30日，經濟部產業園區管理局攜手高雄市科技產業園區同心會，號召楠梓科技產業園區7家企業共同舉辦「同心聚愛熱血傳情」捐血活動，成功募集近13萬c.c血液，參與企業包含日月光半導體、恩智浦半導體、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、界霖科技與竑騰科技等。

上櫃No.2 全家

全家便利商店提供

全家便利商店提供

全家4月的永續亮點在於讓「廢棄物」變身「民生好物」，全家與清潔品牌picupi合作，將廢棄黃金蜆殼提煉成除菌貝殼鈣，製成隨身去漬瓶等清潔新品；包裝則採用回收牛奶瓶做的100% PCR再生塑料（由消費者使用後回收的塑膠再製而成），化妝品牌1028等日用商品瓶器也導入再生塑料應用。全家截至今年2月底，已回收超過1,350公噸牛奶瓶，並將再生包材廣泛應用於4,400間店鋪。

此外，4月日本機上行動電源新規定上路，也讓不少旅客重新檢查手邊行動電源。全家既有的廢行動電源回收服務，提供民眾更便利的處理管道，旅客只要將不符規範的廢行動電源送往店鋪回收，每台可獲得2元購物金。比起談論遙遠的減碳目標，全家在4月更像是把環保融入日常差事，不管是清掉行李箱裡的舊電池還是買瓶環保清潔噴霧，都讓隨手愛地球變得輕鬆又實惠。

上櫃No.3 聯亞

聯亞繼2025年9月拿下上櫃永續榜第5名後，今年4月表現更加強勢，不僅排名躍升至第3名，更一舉奪下「上櫃永續榜好評影響力第一名」，顯示其永續表現與口碑都有目共睹。4月中旬參與嘉義規模最大的徵才盛會，針對電力維修等專業職位開出最高5萬元的月薪，聯亞為想留在家鄉發展的人才提供具吸引力的選擇。

這種提供穩定職缺並助力嘉義轉型為科技產業廊帶的做法，展現出企業深耕在地的誠意。聯亞4月的討論，正好反映科技供應鏈不只關乎產能，也牽動地方就業與區域發展。

上櫃No.4 群聯電子

群聯電子是全球快閃記憶體控制晶片的領頭羊，簡單來說就是專門設計讓SSD固態硬碟、記憶卡等儲存設備能更省電、更高效運作的「大腦」。4月群聯的永續實績在於推動「綠色運算」，針對AI運算通常伴隨的高能耗問題，群聯在4月下旬的論壇中展示了低功耗的AI運算方案。

這類技術不宜直接等同於減碳成果，但在AI應用快速擴張下，資料如何被儲存、傳輸與運算，確實會牽動後續能源效率與基礎設施韌性。透過將專長的晶片技術應用於優化能源效率，群聯在4月成功證明了即使是電子零組件廠商，也能透過「節能運算」來減少環境負擔，讓AI發展不再以高耗能為代價。

上櫃No.5 威剛科技

翻攝FB／威剛智高-電動三輪車/電輔自行車

翻攝FB／威剛智高-電動三輪車/電輔自行車

威剛科技4月進入上櫃永續榜第5名，討論亮點在於白沙屯媽祖進香的「行動醫療照護系統」。今年白沙屯媽祖進香報名人數突破45萬人，龐大的人潮讓即時醫療調度成為重要課題。在衛福部支持下，臺北醫學大學與童綜合醫院整合產業資源，建置被形容為「移動急診室」的智慧行動醫療隨扈系統。其中威剛科技提供電動三輪車及車輛管理系統，搭配白沙屯拱天宮App定位、廣達雲端電子傷票平台與福斯商旅純電ID.Buzz行動指揮車，讓醫療人力能更快掌握位置、穿梭人群進行初步處置。這個案例讓威剛的永續角色不只停留在科技產品，而是進一步連結大型宗教活動的公共安全、低碳交通與智慧醫療支援，讓科技應用更直接回應人群現場需求，讓科技應用更直接回應人群現場需求。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年4月1日至2026年4月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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