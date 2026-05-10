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專家：台灣火力發電為主 電動車減碳有限

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

政府近年推動運具電動化，公務車汰換成電動車也被視為淨零政策的一環。不過，能源專家認為，若台灣整體電力結構仍以高碳排的火力發電為主，即使大量改用電動車，減碳效果也很有限，甚至可能加重電網夜間負擔，影響供電穩定。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，在討論電動車時，經常忽略電力來源問題，電動車雖然行駛時不排放廢氣，但其所使用的電力若仍來自高碳排的火力發電，實際上只是把排放從排氣管轉移到發電端而已。

他表示，目前台灣再生能源占比只有一成多，電力排碳係數也高於日本、韓國，代表台灣電力本身仍不夠低碳，「如果使用電動車的目的是為了淨零，那前提應該是電力來源本身也要足夠低碳，甚至最好是綠電，否則減碳效果其實有限」。

二○二五年台電系統發電量中，火力發電量占比達百分之八十一點三，再生能源占比只有百分之十二點七，如此電力來源比例，公務車全部換成電動車對於降低碳排放也沒有什麼幫助。

陳中舜進一步分析，多數電動車車主的充電習慣，通常是晚上返家後直接進行慢充，但夜間並沒有太陽光電供應，等於實際使用的仍是台電電網中的一般電力，「很多人以為自己開的是綠能車，但實際上充的還是灰電」。若未來大量私人車輛全面電動化，也可能對夜間供電造成新的壓力。他指出，若未來電動車更普及，且家戶普遍在夜間同時充電，台電的夜間尖峰負載恐進一步增加。

淨零 再生能源 減碳

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