運具電動化原地踏步 達標天方夜譚

在淨零減碳的潮流下，政府力推運具電動化，但政策推動後，進度卻遠遠落後，有相關業者直言，政府訂了終點，但是卻不告訴大家如何前進，幾年來幾乎都在原地踏步，要達標根本是天方夜譚。

根據政府的終極目標，電動小客車與電動機車在二○四○年市售比來到百分之百，市區公車及公務車則要在二○三○年全面電動化，而以第一階段目標來說，在二○二五年電動車要達到百分之十，電動機車則要達到百分之二十。

而以實際的掛牌數來看，去年電動車僅占百分之八點一，電動機車則約為百分之七，且還都比二○二四年降低，距離達標有相當大的差距，而電動機車的市售比，甚至還低於訂定政策時、二○二二年的百分之十一點九，更別說二○三五年電動車與電動機車市售比分別要分別要達到百分之六十與百分之七十。

國發會表示，運具電動化由交通部主管，環境部則負責管考，進度是否落後，要不要推出更積極政策，都由交通部負責。

但有業者表示，台灣還在電動化的初期，要加快發展腳步，政府需要扮演關鍵角色，除補助業者、消費者外，包括基礎建設的推動、法規的鬆綁等改善大環境措施都是必要的。

業者表示，以電動車來說，相較加油站的規模，現在充電的便利性仍遠遠不足，如果要在社區內自裝充電樁，除了電力可能不足外，也要受到社區管委會的限制，法規上根本不友善。

而以電動機車來說，先前推出補助後，的確創造一陣榮景，但隨後補助走向「油電平權」，電動機車的銷售馬上又跌回谷底，這根本就看不到政府推動運具電動化的決心，彷彿只要喊出目標，什麼都不做也能達標，根本就是天方夜譚。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜認為，如果想提升減碳效益，政府資源應考慮優先投入電動公車等大型公共運具。公車具有高使用率與集中管理特性，一輛車每日運行時間長，載客量也遠高於小客車，因此相同的電動化投資，可替代更多化石燃料使用。尤其，傳統柴油公車本身汙染排放較高，改用電動巴士後，先不論減碳能力，立刻就能改善都市空氣品質。