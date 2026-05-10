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大師論壇5月12日登場 2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特將演講

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）。郝伊特／提供
2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）。郝伊特／提供

經濟日報「2026大師論壇」將於12日登場，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）來台，其將以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，展望台灣創新經濟的未來。

「2026大師論壇」由經濟日報與兆豐金控共同主辦，台新新光金控、富邦金控富蘭克林華美投信與亞洲大學協辦，時間為12日上午10時至下午3時40分，於台北國際會議中心101室（台北市信義區五段1號）舉行。

郝伊特現為美國布朗大學社會科學榮譽教授，他在2025年與莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）共同獲得諾貝爾經濟學獎。

郝伊特是全球創新、顛覆和經濟成長領域最具影響力的人物之一。他改變經濟學家和領導者對繁榮引擎的理解：並非資本的穩步累積，而是一個持續不斷「創造性破壞」的過程，在此過程中，新技術和新理念不斷取代舊技術和舊理念。

郝伊特長期深耕創新經濟學與內生成長理論，其學術貢獻深刻影響全球對「創新、制度與長期經濟成長」的理解，在全球產業轉型與科技變革浪潮中，具有高度指標意義。郝伊特與阿吉翁共同進行的突破性研究，建立了「熊彼特成長模型」（Schumpeterian model of growth），此一框架目前已被各國政府、中央銀行及企業廣泛採用，用以理解創新如何驅動生產力、重塑競爭格局並重新定義產業。

AI浪潮被視為近年人類史上最重要的創造性破壞之一，郝伊特亦曾對AI發表看法，認為AI潛力無窮，但尚無從得知它會帶來什麼後果，可能摧毀其他工作或取代人力，必須受到規範。

今年大師論壇將由郝伊特以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演說，再由經濟部次長何晉滄以政府部門觀點，分享台灣產業創新戰略。下午場則由和碩董事長童子賢將從產業視角，分享當前經濟的機會與挑戰；最後，由臺大經濟系特聘教授林明仁主持的圓桌座談，聚焦台灣創新經濟的未來，將由郝伊特、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、富邦金控首席經濟學家羅瑋共同與談。

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