社會新鮮人隔年平均有望加薪6千元 「這三類」太缺工加薪超過萬元

根據勞動部調查，2024年社會新鮮人任職後一年，仍有八成在職，2025年薪資平均4.4萬元，較原本起薪多6,000元，其中研究所平均加薪9,000元最多。就讀學科中，因缺醫護、土木工程師，因此醫藥衛生、工程業加薪達1萬元；物理化學及地球科學加薪1.1萬元。

勞動部追蹤調查後續初任者是否加薪情況顯示，2024年社會新鮮人於2025年12月仍有八成在職，其中51.6%仍在同一單位，28.9%則跳槽；2025年12月薪資平均4.4萬元，原本起薪多6,000元。

教育程度愈高加薪愈多。社會新鮮人工作一年後，若是國中畢業，只加薪1,000元；若是高中職，加薪2,000元，專科則是加薪6,000元，大學畢業生平均加薪5,000元，研究所平均加薪9,000元，顯示研究所專業讓加薪幅度更大。

哪些學科、學門最有加薪條件？就學科來講，調查顯示，「工程、製造及營建」學科加薪9,000元最多，其中工程業加薪1萬。「醫療衛生及社福」學科平均加薪8,000元，其中醫藥衛生加薪1萬元。顯示缺醫護、缺土木工程師、工程人員，推升加薪潮。

「自然科學、數字及統計」學科平均加薪7,000元，其中物理化學及地球科學平均加薪1.1萬元，高居各學門之冠。資訊通訊科技平均加薪6,000元。

至於「商業管理及法律」學科平均加薪5,000元，其中法律加薪7,000元。「服務」類平均加薪4,000元，其中運輸業加薪8,000元，亦是缺工現象。