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求職季將至 畢業生有好「薪」情？勞部揭三行業起薪超過5萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
根據勞動部最新調查，2025年大學畢業生平均起薪3.6萬元，以醫藥衛生領域起薪4.2萬元最高。研究所畢業平均起薪5.3萬元，以資通訊業起薪6.1萬元最高、製造業起薪6.0萬元，反映近年來AI及半導體熱潮下新鮮人的好薪情。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
根據勞動部最新調查，2025年大學畢業生平均起薪3.6萬元，以醫藥衛生領域起薪4.2萬元最高。研究所畢業平均起薪5.3萬元，以資通訊業起薪6.1萬元最高、製造業起薪6.0萬元，反映近年來AI及半導體熱潮下新鮮人的好薪情。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

畢業尋職季到來，社會新鮮人入哪一行起薪較高？根據勞動部最新調查，2025年大學畢業生平均起薪3.6萬元，以醫藥衛生領域起薪4.2萬元最高。研究所畢業平均起薪5.3萬元，以資通訊業起薪6.1萬元最高、製造業起薪6.0萬元，反映近年來AI及半導體熱潮下新鮮人的好薪情。

勞動部發布「2025年初任人員薪資統計」，初任人員13.8萬人，較前一年畢業生減少近9,000人、減6.3%，平均起薪為3.9萬元，年增5.4%、2,000元。

其中，新鮮人占七成的大學畢業平均起薪3.6萬元，較上年增加2,000元；人數占21.5%的研究所平均起薪5.3萬元，較上年增加1,000元。這次調查顯示，研究所畢業起薪增幅低於畢業生，惟研究所畢業起薪平均高於大學畢業生1.7萬元。

若觀察大學畢業生，菜鳥起薪最高的是「醫療保健及社福業」4.2萬元，「金融及保險業」3.9萬元；「教育業」、「出版影音及資通訊業」皆為3.7萬元；「製造業」、「專業及技術科學服務業」則為3.5萬元。起薪最低的是住宿餐飲、支援服務業、及批發零售業皆為3.3萬元。

若是研究所畢業，職場菜鳥起薪最高是「出版影音及資訊通訊服務業」達6.1萬元、「製造業」6萬元次之、「金融保險業」5萬元、「專業科學及技術服務業」4.8萬元；起低最低是住宿餐飲業3.4萬元。

若和2024年相較，大學畢業生起薪以「出版影音及資通訊業」起薪成長5.3%、2,000元，研究所起薪也成長4.2%，相對高於其他行業，可見在AI人才需求也孔急，以調高起薪來搶人。大學畢業在製造業、醫療保健、教育、及營建工程等業，起薪調幅約有5%，另營建工程研研究所起薪調幅6.6%，也是各業最高，反映營建超缺工。

至於就讀哪些學科薪資較高？勞動部調查顯示，大學畢業生仍是以「醫療保健及社福」領域起薪4.2萬元最高，「教育業」4.0萬次之，皆高於「工程製造及營建」、「資訊通訊科技」、「社會科學」的3.6萬元，「商業管理法律」3.5萬元起薪。起薪最低的是「藝術及人文」、「服務」、「農林漁牧及獸醫」起薪皆為3.3萬元。

若是研究所畢業生，排序就不同了。以就讀「資訊通訊科技」起薪6.0萬元最高、「工程製造及營建」領域5.9萬元次之；「自然科學數學及統計」領域5.1萬元次之；「醫療保健」及「教育業」則4.7萬元；「商業管理及法律」領域則為4.6萬元。最低仍是藝術人文，起薪4.2萬元。

薪資 勞動部

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