傳產缺工衝擊接單…螺絲、製造業苦 鄭麗君：研議成立南部推動小組

行政院啟動「2026縣市長政策說明會-台灣好生活」下鄉宣講，今天首場在高雄舉行，會後與產業界座談，螺絲、化工、製造業等傳產，反映缺工、人才流失因少子化日益嚴峻，盼盡快有相關配套措施；政院副院長鄭麗君說，將研議成立「南部傳統產業推動小組」作為專責平台，協助傳產解決問題。

近年少子化加上高科技產業擴張，許多年輕勞動力轉往薪資較高的科技業與半導體產業，導致螺絲、化工、製造業等傳產面臨找不到人的困境；伺服器、零組件產業也嚴重缺工，不只基層技術工難找，連具經驗的技術人才也愈來愈難留任，擔心長期恐影響產線與接單能力。

台灣螺絲工業同業公會總幹事楊芳益指出，台積電等科技產業磁吸效應明顯，很多人都跑去科技業，讓傳產在人力市場競爭更加吃力，希望政府在推動高科技產業發展之餘，也能兼顧傳統製造業生存與升級需求。

另一方面，傳統產業薪資成長追不上物價漲幅，薪水不高，希望政府提供政策配套，包括補助企業加薪、資金挹注、協助改善缺工，以及放寬外籍移工政策等，協助產業度過人力斷層危機。

楊芳益說，缺工並非短時間能改善，只能先透過引進外籍人力支撐產線需求，政府也允諾會盡快開放移工來台，並協助媒合人力資源。

對此，鄭麗君回應，卓院長很重視傳統產業與中小微企業發展，未來將持續與業界定期深入討論，協助產業創造更多機會，對於業界關心缺工、人才流失與轉型問題，行政院已在研議「南部傳統產業推動小組」，協助傳產解決面臨各項問題。