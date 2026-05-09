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美商調查第2季台灣企業樂觀指數微增 增幅前三大產業曝光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
全球商業數據大廠美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）近日發布2026年第2季台灣地區企業樂觀指數調查報告。示意圖，與新聞無關。圖／本報系資料照片
全球商業數據大廠美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）近日發布2026年第2季台灣地區企業樂觀指數調查報告。示意圖，與新聞無關。圖／本報系資料照片

全球商業數據大廠美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）近日發布2026年第2季台灣地區企業樂觀指數調查報告。結果顯示，本季企業樂觀指數為108 ，較前一季微幅上升1.4%，並較去年同期增長6.9%。鄧白氏指出，儘管全球景氣展望出現些微波動，且銷售與新增雇用人力意向略顯疲弱，但在出口訂單量、營業利潤率及金融風險指標改善的帶動下，台灣企業信心在第1季大幅反彈後仍維持增長趨勢。

中型企業成增長主力 製造業表現優於服務業

本季樂觀程度主要由中型企業帶動，其樂觀指數大幅上升13%，展現出對台灣總體經濟情勢改善的強烈信心（+36.4%）。相比之下，大型與小型企業的樂觀程度則有所收斂，分別下降7%與1%。在產業表現方面，製造業與服務業均呈現成長，其中製造業本季樂觀度增加1.5%，略優於服務業的1.3%。

樂觀度增幅前三大產業：紡織、木竹、紙業、皮革製造業（+8.47%）、批發及零售業（+6.33%）、以及資通訊業（+5.96%）。

樂觀度增幅較小產業：汽車及其零件製造業（+0.76%）及醫用藥品、化學、橡膠、塑膠製造業（+1.41%）。

六大關鍵參數表現分歧：訂單與利潤預期增長 僱用意向轉趨審慎

針對企業營運的六大指標，受訪企業的預期呈現分歧。新增訂單與出口：出口訂單量預期大幅改善（+12.8%），且有67.5% 的受訪者預計新訂單將增加 。

利潤與價格：70.4%的企業預期淨利潤將成長（+2.8%），同時有73.1%的企業預期銷售價格會上漲（+3.1%） 。

人力與成本：企業的新增雇用意向持續轉弱，下降約4%，顯示用人規劃轉向審慎。此外，投入成本預期增加4.3%。

銷售量：雖然有74.2%的受訪企業預計銷售額將增加，但較上季略微下降1.0%。

ESG與投資信心雙回升，強化營運韌性成焦點

報告顯示，企業投資方向正明確由產能擴張轉向提升生產力與強化營運韌性。本季投資信心指數上升3.2%至125 ；而ESG指數在經歷波動後回升9.2%達到118，顯示企業在因應外部法規風險與推動永續轉型方面的能力正持續強化。

製造業 服務業

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