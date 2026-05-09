快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

半數爸爸以「日請育嬰留停」 勞部：擬提高育嬰留停子女年齡

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部表示，新制自今年元旦正式上路以來，「以日為單位」彈性申請機制成效卓越，不僅申請人數持續攀升，男性參與育兒的比例更大幅提升。記者林伯東／攝影
勞動部表示，新制自今年元旦正式上路以來，「以日為單位」彈性申請機制成效卓越，不僅申請人數持續攀升，男性參與育兒的比例更大幅提升。記者林伯東／攝影

為打造友善的育兒職場環境，勞動部持續積極推動「以日申請育嬰留停」新制，育有3歲以下子女之勞工，可申請兩年育嬰留停，其中以「日」為單位申請合併不超過30日，期間仍有八成薪資補貼。

勞動部表示，新制自今年元旦正式上路以來，「以日為單位」彈性申請機制成效卓越，不僅申請人數持續攀升，男性參與育兒的比例更大幅提升。

勞動部4月最新統計，育嬰留停以日申請累計筆數計18,408筆，占育嬰留停津貼總申請筆數46,798筆之39.3%，即近四成案件為以日申請，顯示彈性化的新制對於育兒家庭確實有幫助。

勞動部指出，4月以日申請彈性育嬰留停之男女合計人數為3,904人，較3月2,582人成長51.2%，占總申請人數比重亦由3月20.7%成長至40.2%。

勞動部分析，4月男性申辦以日申請育嬰留停之比例為49.1%，雖在比例上較3月49.6%略為減少，不過男性申請人數1,916人仍較3月1,281人成長近50%，顯示以日申請育嬰留停需求漸增。

勞動部補充，從目前數據觀察，過去一年男性整體申請比例為27.8%，新制上路證實了，制度越彈性，越有利男性參與育兒照顧。

勞動部表示，今年實施「以日申請育嬰留停」新制，確實回應了社會需求，家長對於兼顧工作與育兒的期待相當明確。為了因應國內少子女化的挑戰，勞動部除了已經著手規劃，提高彈性育嬰留停以日申請所適用的子女年齡，同時也正擴大研議，在更包容彈性、更鼓勵爸爸參與、更減輕負擔，尤其在政府要給予更大支持的方向上，檢討整體的法規與制度，提出更優化的作法，來讓職場環境與制度更加友善勞工生育與照顧小孩，讓勞工更能安心工作、放心育兒。

薪資 勞動部 育兒

延伸閱讀

民團籲跟進北市「育兒家長減少工時」 勞動部長允盡快端「菜」出來

生一胎補助10萬 生育給付母親節前入帳

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

綠委推彈性工時、延長育嬰假 打造友善育兒職場

相關新聞

4月CPI僅1.74% 許宇甄：用芭樂香蕉掩蓋能源、房租全暴漲

主計總處公布4月CPI年增率為1.74%。國民黨立委許宇甄今批評，這是一個被芭樂與香蕉遮住的假象，政府利用水果基期過高的短暫跌勢，試圖掩蓋外食費、能源費及房租全面暴漲的現實，這種報喜不報憂的數據呈現，完全無視基層民眾的痛苦。

半數爸爸以「日請育嬰留停」 勞部：擬提高育嬰留停子女年齡

為打造友善的育兒職場環境，勞動部持續積極推動「以日申請育嬰留停」新制，育有3歲以下子女之勞工，可申請兩年育嬰留停，其中以「日」為單位申請合併不超過30日，期間仍有八成薪資補貼。

流通商戰／超商超市互併界線漸模糊 如何整合成考驗

台灣流通市場今年極度熱鬧。三商家購旗下超市二哥美廉社才剛併購超商老四OK，超商龍頭統一超入股日本知名超市品牌LOPIA，兩大業者大動作的背後都有特殊考量，超市與超商的跨界頻繁，界線也將逐漸模糊，甚至消失。

【總編開箱】曾文生得先回答：改公司Logo是台電眼下的要務嗎

台電最近悄悄換掉用了70多年「一代草聖」于右任題字Logo，更換為現代化的新版字體，引發熱議。台電解釋，更改企業識別系統CIS是為了將形象年輕化，很多企業都有更新CIS的前例。但台電始終沒有回答的是，為何在巨額虧損且多次要求國庫挹注的情況下，卻在此時大動干戈更換CIS，更重要的是，台電如果這幾年形象不好，是企業識別系統的問題，還是根本就是企業的問題？

川普10%關稅違法 經貿辦：僅適用1州、2原告

美國國際貿易法庭裁定美國總統川普的百分之十全球關稅措施不合法，引發外界關切是否又再次影響台美已經談妥的ＡＲＴ對等貿易協定？行政院經貿辦表示，該法庭的判決效力僅適用原告的二家美國進口商及華盛頓州政府。

AI熱驅動…出口連30月成長 4月衝上676億美元

財政部昨（8）日公布，4月出口676.2億美元，為歷年單月次高，年增39％，連續30個月正成長。統計處長蔡美娜指出，AI驅動的產業典範轉移正加速推進，上半年出口不但「淡季不淡」，預估成長率將超越主計總處預期的32%，上看四成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。