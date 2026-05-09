聽新聞
0:00 / 0:00

川普10%關稅違法 經貿辦：僅適用1州、2原告

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
行政院經貿談判辦公室。 圖／聯合報系資料照片
行政院經貿談判辦公室。 圖／聯合報系資料照片

美國國際貿易法庭裁定美國總統川普的百分之十全球關稅措施不合法，引發外界關切是否又再次影響台美已經談妥的ＡＲＴ對等貿易協定？行政院經貿辦表示，該法庭的判決效力僅適用原告的二家美國進口商及華盛頓州政府。

美國聯邦最高法院在今年二月判決川普政府的對等關稅措施違法，美國行政部門隨後引用「一九七四年貿易法」第一二二條徵收百分之十關稅，不過近日又傳出遭美國國貿法庭裁定，百分之十的全球關稅措施不合法，引發外界關切是否又再次影響我方輸美關稅，以及台美雙方已談妥的ＡＲＴ是否受到影響。

行政院經貿談判辦公室表示，美國國貿法庭於五月七日裁定，川普總統引用「一九七四年貿易法」第一二二條款以「收支平衡赤字」理由加徵百分之十臨時關稅，不符合法律定義，判定川普總統援引該條款徵收關稅違法，但效力僅適用於本案原告中之兩家進口商，與有自行進口行為的華盛頓州州政府。

另一方面，外界也關切我方因應三○一調查的進度，經貿辦指出，為因應美方正進行中的三○一調查、維繫我國在台美ＡＲＴ談判取得相對優勢與最佳待遇，我方密切與美方溝通，已於四月十五日前以我政府名義向美提交書面意見，並請駐美代表處派員出席四月廿八日及廿九日「禁止進口強迫勞動貨品」公聽會及五月五日至八日「結構性產能過剩」公聽會，並將針對公聽會涉我意見提書面說明。

經貿辦強調，後續美方將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，我方將派員出席。同時，我方也會持續積極因應美方三○一調查，確保調查結果充分反映台美談判成果，全力鞏固我國家及產業利益。

川普 關稅 美國國貿法庭 貿易法 貿易談判 關稅談判 301調查 232條款

延伸閱讀

川普關稅政策再被法院打臉 122條款10%全面關稅遭判違法

美法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段續打關稅戰

川普又輸了 貿易法院裁定：10%關稅違法

川普關稅又被判失效 施俊吉警示：美恐祭逾15%重稅對台施壓

相關新聞

川普關稅又被打臉 劉大年：這兩件事讓美國已經穩賺不賠

美國聯邦貿易法院裁定川普總統對全球實施的10%不合法，再次打擊川普的對等關稅政策，中經院區域發展研究中心研究員兼主任劉大年今日指出，這項裁定並非全面性適用，只適用提起訴訟廠商，不影響對所有國家的關稅。只是川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性，但川普卻達成重建以美國為主的供應鏈，以及各國對美加大投資兩大深層目的，即使稅沒收多少，美國還是穩賺不賠。

勞動部預告「外送專法」3子法 外送員被棄單仍有報酬領

「外送員權益保障及外送平臺管理法」將於7月21日上路。勞動部今預告3項子法，明確外送服務時間的計算方式、報酬內涵、派單資訊、申訴處理機制、補償制度等。其中，若消費者棄單、店家臨時取消出貨等不可歸責外送員的情況下，平台仍須依外送服務時間支付報酬給外送員，但不受45元保底限制。至於申訴案件處理時間，不得超過21天。

AI熱潮撐出口連30紅 台灣4月出口衝676億美元

財政部8日公布4月出口統計，規模676.2億美元，為歷年單月次高，較上年同月增39％，連續30個月正成長。統計處分析，人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機持續活絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔。

川普10%關稅違法 經貿辦：僅適用1州、2原告

美國國際貿易法庭裁定美國總統川普的百分之十全球關稅措施不合法，引發外界關切是否又再次影響台美已經談妥的ＡＲＴ對等貿易協定？行政院經貿辦表示，該法庭的判決效力僅適用原告的二家美國進口商及華盛頓州政府。

OpenAI估值遭挑戰！Anthropic即將逼近1兆美元

人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic正評估於今年夏季籌集數百億美元，以大幅擴充運算能力。根據金融時報引述知情人士報導，此輪融資預計以約九千億美元的募資前估值進行，最高籌資五百億美元，可能在兩個月內完成。屆時，Anthropic估值將逼近一兆美元，超越OpenAI今年三月募資後約八千五百二十億美元的估值。

AI帶動出口連30紅！傳產貨類也報喜

財政部昨日公布，四月出口六七六點二億美元，為歷年單月次高，年增百分之卅九，連續卅個月正成長。統計處長蔡美娜指出，人工智慧（ＡＩ）驅動的產業典範轉移正加速推進，上半年出口不但「淡季不淡」，預估成長率將超越主計總處預期的百分之卅二，上看四成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。