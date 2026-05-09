4月出口 五大市場同步向上

荷莫茲海峽封鎖，讓我國能源問題再度浮上檯面。經濟部8日表示，自中東衝突發生後，政府於第一時間即啟動能源應變小組，密切掌握供需情形並積極調度替代氣源，這70天以來國內未曾發生任何缺氣、缺電等情事。目前評估供氣至9月維持安全無虞，政府更提前啟動冬季天然氣調度及營運規劃，確保國內天然氣供應充足，而各發電機組皆依既定排程進行常規操作，請國人與產業界放心。

2026-05-08 19:53