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4月出口 五大市場同步向上
受惠AI需求遍地開花、台灣科技產業在AI浪潮中具關鍵利基，財政部統計處處長蔡美娜指出，全球供應鏈重組效應持續發酵，台灣對五大市場出口已連續八個月同步成長，創下疫情期間遠距商機熱潮後、近四年來首見紀錄。
蔡美娜分析，4月對美國出口215.3億美元創歷年同月新高，主要仍是伺服器、顯示卡等資通產品需求強勁所帶動。
歐洲市場同樣表現亮眼。蔡美娜指出，4月對歐洲出口44.3億美元，也創歷年同月新高，年增64.2％，增幅更是歷年單月第三高。其中，對愛爾蘭出口暴增9.5倍、對匈牙利出口大增3.6倍，為各出口市場中增幅前兩名，主要都是以顯示卡、伺服器相關資通產品作為主力的引擎。
蔡美娜說，東協市場方面，受惠多數貨類需求同步增加，4月出口達143.2億美元，創歷年單月第二高，年增36.8％；對日本出口則年增28.4％；至於中國大陸與香港市場，4月出口160億美元，年增15.8％，已連續15個月正成長。
進口方面，財政部統計，4月從中港、東協、南韓、美國的進口值均創單月第二高紀錄，尤其南韓因為是全球晶片生產大國，也是AI供應鏈要角，增幅高達78.3%，表現最突出。
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