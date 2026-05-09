AI熱驅動…出口連30月成長 4月衝上676億美元

財政部昨（8）日公布，4月出口676.2億美元，為歷年單月次高，年增39％，連續30個月正成長。統計處長蔡美娜指出，AI驅動的產業典範轉移正加速推進，上半年出口不但「淡季不淡」，預估成長率將超越主計總處預期的32%，上看四成。

財政部統計，4月出口676.2億美元，雖較3月減少15.7％，仍是歷年單月次高。蔡美娜解釋，主要是受到資通與視聽產品在3月提前衝高出貨後，4月出現明顯回落影響。資通產品3月是出貨高峰，但今年波動幅度特別劇烈，3月月增幅創歷年同期最大，因此4月月減幅也同步寫下歷年同月最大，猶如「坐海盜船」般大起大落。

近一年出口統計、對五大市場出口概況

儘管如此，AI相關需求仍是支撐出口的核心力量。蔡美娜表示，全球AI基礎建設正如火如荼推展，帶動相關產品需求維持高檔；其次，新世代AI運算系統開始量產，加上部分科技新品進入拉貨周期，進一步推升出口動能；第三，電子產業供應鏈供給依舊偏緊，使價格上漲壓力持續增強，4月出口物價漲幅逼近兩成，創近47年高點；第四，中東局勢僵持及全球科技業通膨壓力，也催生部分提前拉貨與急單效應。

財政部分析，即使4月規模略低於原先預估的700億至735億美元，但整體出口熱度依舊維持高檔。展望未來，蔡美娜指出，AI應用持續擴散，以及國內先進製程與高階封裝產能陸續開出的帶動下，今年上半年出口可望呈現「淡季不淡」，不僅有機會改寫歷年同期最高規模，增幅也可望創下歷年同期第二高，僅次於金融海嘯後強力反彈的2010年，5月出口將落在678億至709億美元間，年增率介於31％至37％。

蔡美娜表示，近兩年出口表現明顯受惠AI浪潮，預期今年上半年出口續強的機率「十拿九穩」。財政部預估今年上半年出口年增率應可優於主計總處預期的32%，有望上看四成，不過，可能還難以超越2010年上半年的紀錄，當時出口在金融海嘯後跌深反彈，年增49.2%，創史上最大增幅。