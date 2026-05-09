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AI帶動出口連30紅！傳產貨類也報喜

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部昨日公布，四月出口六七六點二億美元，為歷年單月次高，年增百分之卅九，連續卅個月正成長。統計處長蔡美娜指出，人工智慧（ＡＩ）驅動的產業典範轉移正加速推進，上半年出口不但「淡季不淡」，預估成長率將超越主計總處預期的百分之卅二，上看四成。

財政部統計，四月出口雖較三月減少百分之十五點七，仍是歷年單月次高。蔡美娜解釋，主要是受到資通與視聽產品在三月提前衝高出貨後，四月出現明顯回落影響，猶如「坐雲霄飛車」般大起大落。

儘管如此，ＡＩ相關需求仍是支撐出口的核心力量。

蔡美娜表示，全球ＡＩ基礎建設正如火如荼推展，帶動相關產品需求維持高檔；其次，新世代ＡＩ運算系統開始量產，加上部分科技新品進入拉貨周期，進一步推升出口動能；第三，電子產業供應鏈供給依舊偏緊，使價格上漲壓力持續增強，四月出口物價漲幅逼近兩成，創近四十七年高點；第四，中東局勢僵持及全球科技業通膨壓力，也催生部分提前拉貨與急單效應。

財政部分析，即使四月規模略低於原先預估的七百億至七百三十五億美元，但整體出口熱度依舊維持高檔。

值得注意的是，過去相對疲弱的傳產貨類，也出現轉機。蔡美娜表示，其他傳產貨類平均年增百分之六點四，已是近四年來、扣除春節因素後最佳表現。

展望未來，蔡美娜表示，受惠於ＡＩ浪潮，預期今年上半年出口續強的機率「十拿九穩」。財政部預估今年上半年出口年增率應可優於主計總處預期的百分之卅二，有望上看四成，不過，可能難以超越二○一○年上半年紀錄，當時出口在金融海嘯後跌深反彈，年增百分之四十九點二，創史上最大增幅。

財政部 AI 傳產 出口金額

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