聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI估值遭挑戰！Anthropic即將逼近1兆美元
人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic正評估於今年夏季籌集數百億美元，以大幅擴充運算能力。根據金融時報引述知情人士報導，此輪融資預計以約九千億美元的募資前估值進行，最高籌資五百億美元，可能在兩個月內完成。屆時，Anthropic估值將逼近一兆美元，超越OpenAI今年三月募資後約八千五百二十億美元的估值。
知情人士指出，Anthropic今年二月估值仍約三千八百億美元，但隨營收快速成長，已吸引到Dragoneer、General Catalyst與Lightspeed Venture Partners等投資人興趣，「市場資金準備好全力投入Anthropic，只等該公司點頭」。
Anthropic年化營收（依近幾周營收推算全年）預計將突破四百五十億美元，是去年底九十億美元的五倍。
Anthropic首次公開募股（ＩＰＯ）最快可能在今年底登場，投資人急於在此前建立部位，部分現有股東甚至在公司尚未正式啟動募資前，就已要求參與此輪融資。
報導指出，Anthropic正籌備龐大資金，以支應大規模擴充運算能力。該公司近幾周面臨供應限制，已影響服務客戶的能力，而隨著新ＡＩ模型Mythos更廣泛發布，對運算資源的需求還將進一步增加。Mythos目前僅開放少數合作夥伴使用。
Anthropic財務長拉奧目前正與投資人接觸，但尚未敲定條件，也不保證交易一定成局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。