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OpenAI估值遭挑戰！Anthropic即將逼近1兆美元

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
Anthropic傳正洽談最高500億美元融資，估值將上看近1兆美元。法新社
Anthropic傳正洽談最高500億美元融資，估值將上看近1兆美元。法新社

人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic正評估於今年夏季籌集數百億美元，以大幅擴充運算能力。根據金融時報引述知情人士報導，此輪融資預計以約九千億美元的募資前估值進行，最高籌資五百億美元，可能在兩個月內完成。屆時，Anthropic估值將逼近一兆美元，超越OpenAI今年三月募資後約八千五百二十億美元的估值。

知情人士指出，Anthropic今年二月估值仍約三千八百億美元，但隨營收快速成長，已吸引到Dragoneer、General Catalyst與Lightspeed Venture Partners等投資人興趣，「市場資金準備好全力投入Anthropic，只等該公司點頭」。

Anthropic年化營收（依近幾周營收推算全年）預計將突破四百五十億美元，是去年底九十億美元的五倍。

Anthropic首次公開募股（ＩＰＯ）最快可能在今年底登場，投資人急於在此前建立部位，部分現有股東甚至在公司尚未正式啟動募資前，就已要求參與此輪融資。

報導指出，Anthropic正籌備龐大資金，以支應大規模擴充運算能力。該公司近幾周面臨供應限制，已影響服務客戶的能力，而隨著新ＡＩ模型Mythos更廣泛發布，對運算資源的需求還將進一步增加。Mythos目前僅開放少數合作夥伴使用。

Anthropic財務長拉奧目前正與投資人接觸，但尚未敲定條件，也不保證交易一定成局。

金融時報 AI OpenAI IPO

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