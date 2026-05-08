劉文雄：穩定供電關鍵 兼顧發電、電網和需求

電力系統逐步由單向供給轉向整合供需的運作模式，台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，未來供電穩定的關鍵，在於落實整合資源規劃，同時兼顧發電、電網與需求端管理3個面向。

台灣電力與能源工程協會成立邁入第9年，日前舉辦電力能源論壇，探討人工智慧（AI）浪潮下的電力供需挑戰、系統韌性與城市規劃等議題。

協會今天發布新聞稿，劉文雄指出，在分散式能源與智慧電網加速發展的背景下，用電者應跳脫傳統消費者角色，轉型為可參與電力調度的產銷者。

劉文雄說，電力能源產業正快速邁向高度科技整合的新階段，必須融合工程、資通訊（ICT）與制度等多元能力，在供電穩定、環境永續與經濟效益之間取得動態平衡。