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經濟部：已提前啟動冬季氣源調度 能源供應無虞

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部強調，我國天然氣供應已完成嚴謹的風險管理，平時備妥充足的安全存量，以應對各類突發狀況。圖／聯合報資料照片
經濟部強調，我國天然氣供應已完成嚴謹的風險管理，平時備妥充足的安全存量，以應對各類突發狀況。圖／聯合報資料照片

荷莫茲海峽封鎖，讓我國能源問題再度浮上檯面。經濟部8日表示，自中東衝突發生後，政府於第一時間即啟動能源應變小組，密切掌握供需情形並積極調度替代氣源，這70天以來國內未曾發生任何缺氣、缺電等情事。目前評估供氣至9月維持安全無虞，政府更提前啟動冬季天然氣調度及營運規劃，確保國內天然氣供應充足，而各發電機組皆依既定排程進行常規操作，請國人與產業界放心。

有關天然氣短期應變及調度作為，經濟部說明，因應中東情勢變化，政府已全面盤點受影響的天然氣船班，並積極安排船期調度。目前氣源已有替代來源，中油公司不僅持續從國際市場採購現貨氣源，亦主動出擊，積極洽詢長約供應商提前交貨，確保我國天然氣進口順暢不中斷。

在長期能源戰略與風險管理方面，經濟部強調，我國天然氣供應已完成嚴謹的風險管理，平時備妥充足的安全存量，以應對各類突發狀況。長期以來，政府更持續推動進口氣源多元分散，並以中長約採購模式來穩固貨源，大幅強化進口安全。

經濟部說明，有關國內供電及電網韌性部分，供氣狀況已確保的情況下，台電公司透過常規運轉調度包含強化機組運轉維護、水力機組及需求面管理等，以及短期調度民營電廠策略，預期今年供電狀況仍將維持穩定。

電網建設方面，經濟部指出，台電公司刻正積極執行「強化電網韌性建設計畫」，總經費5,645.9億元，採取「力求分散、持續強固、加強防衛」為三大主軸，目標大幅降低停電事故發生機率；即使發生停電事故，可透過分散性及系統防衛機制，限縮影響範圍、縮短復電時間，可大幅增加電網韌性。

經濟部重申，我國能源供應深具韌性，在供電端發展再生能源提高能源自主，同時確保天然氣及燃煤安全存量；在電網端推動強韌電網計畫，發展分散型微電網及智慧儲能；在用戶端推動深度節能，提升用電效率。面對地緣風險，政府將持續密切追蹤國際能源市場動態與中東情勢發展，靈活調度並滾動式調整應變措施，全力確保國內能源供應穩定，作為產業界最堅強的後盾。

荷莫茲海峽 中東 經濟部

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