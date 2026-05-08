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AI需求遍地開花 4月美歐出口年增逾6成寫同期新高
財政部今天公布最新進出口統計，因人工智慧（AI）商機熱絡、遍地開花，4月對歐洲出口44.3億美元、對美國出口215.3億美元，均為歷年同月新高，年增幅均逾6成；進口方面，自同為AI供應鏈要角的南韓進口年增78.3%，表現最突出。
財政部公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口676.2億美元、進口532.7億美元，均為歷年單月次高，僅次於今年3月紀錄，年增率分別為39%、29.2%。
觀察5大市場表現，4月對主要市場出口全面上揚。財政部統計處長蔡美娜分析，這是在COVID-19帶動遠距商機後，將近4年來再度出現的狀況，反映AI需求遍地開花、台灣科技產業具有關鍵利基、全球供應鏈重組等因素。
其中，4月對歐洲出口44.3億美元、對美國出口215.3億美元，均為歷年同月新高，年增幅分別為64.2%、63.8%。蔡美娜說，對歐洲增幅為歷年單月第3高，尤其對愛爾蘭、匈牙利出口增幅達9.5倍、3.6倍，成長幅度遠超各國，顯示卡、伺服器等資通產品為主力引擎。
蔡美娜說，4月對東協出口143.2億美元，為歷年單月第2高，年增36.8%；對中港出口160億美元，年增15.8%，為連續15個月正成長，整體成長性堪稱穩健；對日本出口28億美元，年增28.4%。
進口方面，蔡美娜分析，4月從中港、東協、南韓、美國的進口值均創單月第2高紀錄，尤其南韓因為是全球晶片生產大國，也是AI供應鏈要角，4月進口增幅高達78.3%，表現最突出。
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