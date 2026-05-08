資通產品出貨高峰回落 4月出口仍寫單月次高紀錄

財政部今天公布4月出口金額為676.2億美元，寫下歷年單月次高紀錄，不過受到資通產品3月出貨高峰回落影響，月減15.7%。財政部官員指出，反映人工智慧（AI）、高效能運算與雲端服務等應用商機熱絡，以及部分產品報價上揚，挹注出口表現。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口676.2億美元、進口532.7億美元，均為歷年單月次高，僅次於今年3月紀錄，年增率分別為39%、29.2%，進出口相抵後，4月出超143.5億美元，較去年同期增加69.4億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，4月出口表現受到資通產品自3月出貨高峰回落影響，月減幅度高達15.7%，出口值及年增率均低於預期，儘管如此，出口規模值仍達676.2億美元，連續30個月正成長。

她認為，出口表現創歷年單月次高，可歸納於4個原因，首先是全球AI基礎建設推展，相關產品需求依然維持高檔；再來是新世代AI運算系統量產，加上部分科技新品進入拉貨週期；第三，電子產業鏈供給偏緊的狀況未舒緩，持續推升價格壓力，實際上，4月出口物價漲幅已逼近2成，為近47年來高點；最後則是科技業通膨壓力、中東局勢僵持，均帶動提前拉貨和急單效應，因而挹注出口。

進口方面，4月進口金額月減9.6%，與去年同月相比則增加29.2%。蔡美娜表示，主要受到3大因素影響，包括AI產業鏈國際分工、國內出口衍生需求擴張，AI商機激勵國內投資動能，以及國際能源價格大幅上升等。

至於4月整體出口表現低於預期，蔡美娜解釋，這是因為先前是依照季節性去預估，事後來看，3月出口受惠於集中出貨帶動，使得4月出口表現回落，月減幅15.7%為歷年同期最大，強烈反差如同搭乘「海盜船」。

檢視4月11項主要出口貨品，續呈7升4降。蔡美娜表示，科技產品外銷依然維持強勁張力，同時傳統產業也出現轉機。其中，資通與視聽產品出口值305.7億美元，為歷年單月次高，年增62.3%，遙遙領先其他主要出口貨類；電子零組件出口值227.9億美元，亦為歷年單月次高，年增38.9%。

蔡美娜指出，資通與視聽產品、電子零組件合併出口值達533.5億美元，年增率高達51.4%，而其他傳產貨類平均年增6.4%，已是近4年排除春節因素後最好表現。

綜觀各傳產貨類出口表現，蔡美娜說明，礦產品、塑橡膠及其製品年增12.7%、5.6%，主要是中東戰事造成國際原油價格暴漲；電機產品受益於AI商機外溢效應、主要國家積極推動基礎建設與電網升級等，出口年增27.2%；光學及精密儀器、機械因實驗室設備需求殷切，以及國際間晶圓廠加速擴建布局，分別年增14%、12.9%。

她說明，紡織品因中東局勢影響客戶下單態度，年減10.8%；小客車出口也受中東戰爭因素拖累，抵銷對歐洲無人機的銷售表現，整體運輸工具年減6.7%；化學品因去年基期偏高，年減4.3%。