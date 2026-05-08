快訊

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅又被打臉 劉大年：這兩件事讓美國已經穩賺不賠

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性。圖／本報資料照片
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性。圖／本報資料照片

美國聯邦貿易法院裁定川普總統對全球實施的10%不合法，再次打擊川普的對等關稅政策，中經院區域發展研究中心研究員兼主任劉大年今日指出，這項裁定並非全面性適用，只適用提起訴訟廠商，不影響對所有國家的關稅。只是川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性，但川普卻達成重建以美國為主的供應鏈，以及各國對美加大投資兩大深層目的，即使稅沒收多少，美國還是穩賺不賠。

劉大年表示，從外電報導來看，這次裁定只是提起訴訟的少數廠商獲勝，並非指對所有廠商課10%都不合法，而且還可以上訴，因此不影響既有做法。

劉大年分析，這項對全球課10%關稅只能持續150天，7月24日到期，若要繼續執行，必須獲國會批准，但共和黨很多人也有意見，因此未來可能無以為繼。此外，川普在上次美國最高法院在數月前撤銷他之前實施的關稅措施後，啟動301條款對包括台灣在內的各國，進行產能過剩及強迫勞動調查，目前還在調查中。

他說，盡管看起來很多都沒有結果，但是真正問題不在課多少稅，而是對等關稅一路到現在一年多，對全球經貿不確定性干擾甚大。

其次，劉大年認為，即使看起來四處受挫，但對川普來說，已經達到兩個很大深層目的，首先，各國要在美國建立主要供應鏈，其次，各國投資要往美國集中，從台灣、南韓、日本到歐盟，這些投資今年都要陸續啟動，從此來看，美國都是穩賺不賠。

川普 關稅 美國

延伸閱讀

美貿易法院裁定 川普最新的10%關稅不合法

美法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段續打關稅戰

川普10%全球關稅受挫 學者：可能對他國半導體開刀

川普關稅政策再被法院打臉 122條款10%全面關稅遭判違法

相關新聞

川普關稅又被打臉 劉大年：這兩件事讓美國已經穩賺不賠

美國聯邦貿易法院裁定川普總統對全球實施的10%不合法，再次打擊川普的對等關稅政策，中經院區域發展研究中心研究員兼主任劉大年今日指出，這項裁定並非全面性適用，只適用提起訴訟廠商，不影響對所有國家的關稅。只是川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性，但川普卻達成重建以美國為主的供應鏈，以及各國對美加大投資兩大深層目的，即使稅沒收多少，美國還是穩賺不賠。

勞動部預告「外送專法」3子法 外送員被棄單仍有報酬領

「外送員權益保障及外送平臺管理法」將於7月21日上路。勞動部今預告3項子法，明確外送服務時間的計算方式、報酬內涵、派單資訊、申訴處理機制、補償制度等。其中，若消費者棄單、店家臨時取消出貨等不可歸責外送員的情況下，平台仍須依外送服務時間支付報酬給外送員，但不受45元保底限制。至於申訴案件處理時間，不得超過21天。

AI熱潮撐出口連30紅 台灣4月出口衝676億美元

財政部8日公布4月出口統計，規模676.2億美元，為歷年單月次高，較上年同月增39％，連續30個月正成長。統計處分析，人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機持續活絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔。

美法院判決川普10%關稅無效 經貿辦：因應301確保台美談判成果

行政院經貿談判辦公室8日表示，美國國際貿易法院（CIT）於2026年5月7日裁定，川普總統引用《1974年貿易法》第122條款以「收支平衡赤字」理由加徵10%臨時關稅，不符合法律定義，判定川普總統援引該條款徵收關稅係違法。

勞動部預告外送專法三子法 外送團體表達肯定

勞動部8日正式公告外送專法相關子法。台灣外送產業權益促進聯盟對此發表聲明，對於勞動部推動法制化的努力表達支持與肯定，但也點出條文中的部分漏洞，並針對近期社會關注的「平台漲價」疑慮提出澄清。

川普關稅又被判失效 施俊吉警示：美恐祭逾15%重稅對台施壓

美國總統川普引用的第122條對加徵臨時性10%全球關稅，遭法院裁定失效。對此，前行政院副院長、中研院兼任研究員施俊吉8日指出，美國貿易代表署（USTR）正研議動用「301條款」接棒，未來美方極可能以台美經貿協定立法進度為籌碼，對台祭出超過15%的懲罰性關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。