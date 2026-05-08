川普關稅又被打臉 劉大年：這兩件事讓美國已經穩賺不賠

美國聯邦貿易法院裁定川普總統對全球實施的10%不合法，再次打擊川普的對等關稅政策，中經院區域發展研究中心研究員兼主任劉大年今日指出，這項裁定並非全面性適用，只適用提起訴訟廠商，不影響對所有國家的關稅。只是川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性，但川普卻達成重建以美國為主的供應鏈，以及各國對美加大投資兩大深層目的，即使稅沒收多少，美國還是穩賺不賠。

劉大年表示，從外電報導來看，這次裁定只是提起訴訟的少數廠商獲勝，並非指對所有廠商課10%都不合法，而且還可以上訴，因此不影響既有做法。

劉大年分析，這項對全球課10%關稅只能持續150天，7月24日到期，若要繼續執行，必須獲國會批准，但共和黨很多人也有意見，因此未來可能無以為繼。此外，川普在上次美國最高法院在數月前撤銷他之前實施的關稅措施後，啟動301條款對包括台灣在內的各國，進行產能過剩及強迫勞動調查，目前還在調查中。

他說，盡管看起來很多都沒有結果，但是真正問題不在課多少稅，而是對等關稅一路到現在一年多，對全球經貿不確定性干擾甚大。

其次，劉大年認為，即使看起來四處受挫，但對川普來說，已經達到兩個很大深層目的，首先，各國要在美國建立主要供應鏈，其次，各國投資要往美國集中，從台灣、南韓、日本到歐盟，這些投資今年都要陸續啟動，從此來看，美國都是穩賺不賠。