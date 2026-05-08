勞動部預告「外送專法」3子法 外送員被棄單仍有報酬領

「外送員權益保障及外送平臺管理法」將於7月21日上路。勞動部今預告3項子法，明確外送服務時間的計算方式、報酬內涵、派單資訊、申訴處理機制、補償制度等。其中，若消費者棄單、店家臨時取消出貨等不可歸責外送員的情況下，平台仍須依外送服務時間支付報酬給外送員，但不受45元保底限制。至於申訴案件處理時間，不得超過21天。

勞動部預告「外送員權益保障及外送平臺管理法施行細則」、「外送員終止外送服務契約之經濟補償發給辦法」及「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」等草案，明定外送員勞動權益保障事項、專法執行事項。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，過去外送員最關切平台片面調降報酬、停權機制不公開透明，也缺乏救濟管道，這次預告子法，明確外送服務時間的計算方式，以分鐘為單位，未滿30秒者不計，若超過30秒以上，就以1分鐘計，假設服務時間為14分36秒，就算15分鐘。

王厚偉說，子法規定，如果是消費者棄單、店家臨時不出餐等不可歸責外送員的情況下，外送員仍可依實際投入時間換取報酬，金額依比例換算最低工資法所定每小時最低工資的1.25倍，但沒有45元保底限制。

子法同時也明確報酬內涵、訂單揭露資訊，報酬不包括消費者、合作商家或平台贈與外送員的小費、實物及其他非屬勞務對價的給與。平臺提供給外送員訂單中的「預估報酬」，應分別揭示預估基本報酬、實際可獲取各項獎金；另取送商品地點應包含地址、樓層及抵達區域等。另應同時提供包括行車路線與里程、預估完成時間、付款方式及商品內容物與數量等資訊，以利外送員評估是否承接該筆訂單。

有關停權機制，王厚偉說，子法要求平台業者對外送員停權的事由、期間必須事先公告，而且必須符合明確性、可歸責性、公平性、比例原則。若平台要終止契約，也必須在30天內處理，並說明具體理由、決定生效日期，提供明確救濟管道、申訴期間等相關資訊。

除必須設置獨立處理小組，對外送員負舉證責任時，也應兼顧個資保護，處理一般申訴案件時間不得超過21天，處理終止外送服務契約申訴案件不得超過40天。

此外，王厚偉說，過去平台的申訴回應常是罐頭訊息，子法也明定平台應提供專人服務，不限APP、智能客服、電子郵件或電話，都要讓申訴找得到窗口。

若平台違反重大法令或契約在先，造成外送員權益受損害，外送員依法提出終止契約，子法明定平台必須按外送員服務年資，每滿1年發給0.5個月的平均報酬，未滿1年則以比例計給；最高以發給6個月平均報酬為限，且必須在終止契約後60天發給。

保險部分，王厚偉說，如果外送員連續逾3天未提供外送服務，商業保險遭平台停保，當外送員再上線提供服務，平臺業者應於受理申請後6小時內完成重新加保；職災保險費申請程序，則是外送員「當月份有提供外送服務」，得檢附職業工會開立的收據或依法繳納的保險費證明文件，向平台申請該月份「自行負擔之職災保險費」，業者則應於30天內支付。