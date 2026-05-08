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投資台灣再添6案 中國砂輪投22億增設竹南廠區產線

中央社／ 台北8日電

投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣，包括根留台灣方案的中國砂輪、工豐企業，以及中小企業方案的台灣微轉、偉兒達、永欣益、穎信牧場。其中，為因應再生晶圓市場需求暢旺，研磨砂輪製造廠中國砂輪將投資逾新台幣22億元於竹南科學園區廠區增設產線。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿說明，受惠半導體先進與成熟製程持續成長，再生晶圓市場需求攀升，中國砂輪繼112年申請根留方案擴大投資後，將再投資約22.3億元增設產線，並新增79個就業機會。

中國砂輪新產線將導入AI技術與自動化搬運系統，以優化生產排程及提升檢測效率，同時建置先進廢氣處理設備、製程冷卻水系統與太陽能光電設施，並推動廢棄樹脂砂輪回收再製，盼藉此提升產品品質與產能，穩定擴大市占率，並強化再生晶圓在地供應能力。

經濟部表示，專業精密手工具廠工豐企業也將投資約19.6億元，於台南市官田區興建新廠，預計新增165個就業機會。新廠將導入AI與智慧機械技術，並建置供應鏈雲端管理系統及機聯網監控機制，以提升生產效率與營運效能，同時設置太陽光電與雨水回收系統，提高能源使用效率。

在自行車產業方面，經濟部指出，台灣微轉看好電動自行車（E-Bike）市場前景，規劃投資約2.3億元於台中市大雅區興建新廠，並於神岡廠區新增設備，預計增聘25名員工，公司將發展電子變速技術，並建立AI影像辨識系統，以提升檢測效率。

偉兒達則規劃投資約4億元，於台中大甲幼獅產業園區興建新廠，預估新增30個就業機會。新廠將導入AI智慧敲擊辨識系統，降低人工品檢疏失風險，並設置太陽光電與能源管理系統，以提升節能效益。

經濟部表示，建材與廚房五金廠永欣益將投資約4.9億元，於高雄橋頭區興建新廠，增設生產線與自動化倉儲設施，預計新增16名員工。新廠將導入AI品質管理及智慧立體倉儲系統，即時掌握庫存狀況。

穎信牧場則規劃於台南市官田區興建新牧場，預計今年完工，未來將穩定供應國內豬、羊肉品市場，並增聘17名員工。新牧場將導入IoT感測設備及AI影像辨識技術，全天候監測畜舍環境與動物健康狀況，落實現代化畜牧管理。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1745家企業投資約新台幣2兆6454億元，預估創造16萬4923個本國就業機會。

其中，「根留台灣企業加速投資行動方案」已有216家企業投資約6047億元，帶來2萬8470個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1183家企業投資約6039億元，創造4萬1651個就業機會，後續仍有30家廠商排隊待審。

經濟部

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