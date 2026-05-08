勞動部預告外送專法三子法 外送團體表達肯定

勞動部8日正式公告外送專法相關子法。台灣外送產業權益促進聯盟對此發表聲明，對於勞動部推動法制化的努力表達支持與肯定，但也點出條文中的部分漏洞，並針對近期社會關注的「平台漲價」疑慮提出澄清。

針對此次外送專法與各項子法的推動，台灣外送產業權益促進聯盟表示，各項法規爭議在前期大致上皆已歷經平台、工會與勞動部三方的充分討論。聯盟對於勞動部在溝通過程中的努力表達高度的支持與肯定，認為這項專法是保障全台廣大外送員勞動權益的重要里程碑。

然而，此次公告的子法仍有部分不足之處需要正視。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，在關於「短期停權」的規範部分，條文並未明確規範平台必須告知外送員涉事的「具體日期」。

蘇柏豪表示，沒有明確的告知具體日期，將導致外送員陷入與過去完全相同的黑箱困境，夥伴們依然無法判斷停權的具體事由與時間點，進而導致無從申訴。若缺乏這項關鍵的程序保障，該條文恐將形同虛設，無法真正保障外送員的申訴權與工作權。

此外，針對社會大眾普遍擔憂專法上路可能導致外送平台趁機調漲運費、將成本轉嫁給消費者，全國外送產業工會理事長陳昱安也提出具體數據予以反駁。

陳昱安說，事實上，各大平台近期在進行外送員招募時，都是以「每小時可賺取400元以上」高額收入作為宣傳；而此次專法中規範的保障報酬僅為每小時245元。平台對外宣稱的高薪遠高於法規底線，顯見若平台以專法實施為由調漲費用，是極度不合理的行為。

陳昱安進一步說明，關於消費者權益的保護，目前交通部亦正在積極研議平台與消費者之間的「收費標準」與「定型化契約」。未來消費者端的計費機制與權利將有更明確的法規另行保障，呼籲平台業者不應將保障外送員基本底線的專法，作為剝削消費者與不合理漲價的擋箭牌。

台灣外送產業權益促進聯盟期盼，政府在專法上路後能持續嚴格監督平台業者的落實情況，並針對實務上如「停權通知時效」等漏洞進行滾動式修正，共同打造平台、外送員與消費者三贏的產業生態。