快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告這日起調整定價

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱潮撐出口連30紅 台灣4月出口衝676億美元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部公布4月出口統計。聯合報系資料照
財政部公布4月出口統計。聯合報系資料照

財政部8日公布4月出口統計，規模676.2億美元，為歷年單月次高，較上年同月增39％，連續30個月正成長。統計處分析，人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機持續活絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔。

展望未來，隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置 AI基礎設施，以及 AI 相關應用場域持續推進，帶動半導體及資通訊供應鏈需求強勁，加上國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有助支撐出口動能，上半年可望維持雙位數成長態勢，但仍須密切關注中東地緣政治衝突、美國貿易措施等發展動向。

雲端服務 財政部 資通訊

延伸閱讀

景美營收／4月7,106.3萬元再創高、連四月改寫同期紀錄 AI 測試需求撐

緯穎最強Q1 賺逾七股本 純益141億元寫歷史次高

文曄看AI需求續強 第2季營收估季增16%、資料中心維持倍數成長

短線震盪劇烈 台股後續漲勢看雙 A

相關新聞

職安修法納入保障外送員 重大職災重罰雇主450萬元

勞動部8日預告「職業安全衛生設施規則」修正草案。其中，配合外送員權益保障及外送平台管理法，將外送平台業者納入規範，明定外送平台使外送員作業（機車、自行車）前應依中央主管機關公告之指引採取安全措施。違者導致重大職災，最高處新台幣300萬元罰鍰，可加重至最高額1/2。

我國8船舶滯留荷莫茲海峽 航港局已透過外交部與伊朗接觸

針對近期中東局勢升溫、荷姆茲海峽航運安全受到關注，交通部航港局長葉協隆8日表示，交通部與外交部已於5月7日召開跨部會會議，研商我國船舶受困波灣海域的可能因應作法，目前外交部已透過相關管道與伊朗方面進行初步接觸，並同步洽詢理念相近國家的處理方式，作為我方後續參考。另外，台塑君善輪的做法也具備參考價值，後續也有望透過相同作法與伊朗接洽。

川普關稅又被打臉 劉大年：這兩件事讓美國已經穩賺不賠

美國聯邦貿易法院裁定川普總統對全球實施的10%不合法，再次打擊川普的對等關稅政策，中經院區域發展研究中心研究員兼主任劉大年今日指出，這項裁定並非全面性適用，只適用提起訴訟廠商，不影響對所有國家的關稅。只是川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性，但川普卻達成重建以美國為主的供應鏈，以及各國對美加大投資兩大深層目的，即使稅沒收多少，美國還是穩賺不賠。

勞動部預告外送專法三子法 外送團體表達肯定

勞動部8日正式公告外送專法相關子法。台灣外送產業權益促進聯盟對此發表聲明，對於勞動部推動法制化的努力表達支持與肯定，但也點出條文中的部分漏洞，並針對近期社會關注的「平台漲價」疑慮提出澄清。

AI熱潮撐出口連30紅 台灣4月出口衝676億美元

財政部8日公布4月出口統計，規模676.2億美元，為歷年單月次高，較上年同月增39％，連續30個月正成長。統計處分析，人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機持續活絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔。

川普關稅又被判失效 施俊吉警示：美恐祭逾15%重稅對台施壓

美國總統川普引用的第122條對加徵臨時性10%全球關稅，遭法院裁定失效。對此，前行政院副院長、中研院兼任研究員施俊吉8日指出，美國貿易代表署（USTR）正研議動用「301條款」接棒，未來美方極可能以台美經貿協定立法進度為籌碼，對台祭出超過15%的懲罰性關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。