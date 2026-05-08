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AI熱潮撐出口連30紅 台灣4月出口衝676億美元
財政部8日公布4月出口統計，規模676.2億美元，為歷年單月次高，較上年同月增39％，連續30個月正成長。統計處分析，人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機持續活絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔。
展望未來，隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置 AI基礎設施，以及 AI 相關應用場域持續推進，帶動半導體及資通訊供應鏈需求強勁，加上國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有助支撐出口動能，上半年可望維持雙位數成長態勢，但仍須密切關注中東地緣政治衝突、美國貿易措施等發展動向。
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