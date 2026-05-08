AI熱潮撐出口連30紅 台灣4月出口衝676億美元

美國聯邦貿易法院裁定川普總統對全球實施的10%不合法，再次打擊川普的對等關稅政策，中經院區域發展研究中心研究員兼主任劉大年今日指出，這項裁定並非全面性適用，只適用提起訴訟廠商，不影響對所有國家的關稅。只是川普對等關稅一年多來變數不斷，增添全球經貿不確定性，但川普卻達成重建以美國為主的供應鏈，以及各國對美加大投資兩大深層目的，即使稅沒收多少，美國還是穩賺不賠。

2026-05-08 17:05