川普關稅又被判失效 施俊吉警示：美恐祭逾15%重稅對台施壓

美國總統川普引用的第122條對加徵臨時性10%全球關稅，遭法院裁定失效。對此，前行政院副院長、中研院兼任研究員施俊吉8日指出，美國貿易代表署（USTR）正研議動用「301條款」接棒，未來美方極可能以台美經貿協定立法進度為籌碼，對台祭出超過15%的懲罰性關稅。

川普政府引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施的對等關稅措施，於2月遭美國最高法院判定違法後，川普隨即動用《1974年貿易法》第122條，對全球加徵的10%關稅，不料又遭美國國際貿易法庭（US Court of International Trade）判定不合法，並勒令政府須於5日內撤銷。

施俊吉8日在臉書撰文指出，讓關稅一減再減的，不是台灣高度的妥協和高昂的付出，而是美國最高法院與國際貿易法庭。台灣付出許多代價，但是賴總統連過境美國都換不到，台灣會有那麼多疑美派，這可能是美國自己造成的。

台灣到底付出多少代價？施俊吉指出，台積電7日在華盛頓透露，赴美設廠的投資金額是2,500億美元，而不是已公開的1,650億美元。且對美直接投資2,500億美元，信保融資2,500億美元，總計5,000億美元，這金額比韓國多1,500億美元，也只比日本少500億美元，但韓國的整體經濟規模是台灣的兩倍，日本的經濟規模更是台灣的4.5倍。

施俊吉提及，韓國的犧牲換得美國的貨幣交換（Currency Swap）協議，此後韓國的靠山多一重，可以抵抗像1997年韓國金融危機外匯耗盡的恐慌。但是台灣非但沒有比照韓國辦理（日本與美國早已簽訂貨幣交換協議），連保護赴美投資與工作的「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）都還躺在美國參議院的財政委員會不見天日。

施俊吉分析，現在美國貿易代表署（USTR）正在進行聽證，以完成用301條款「制裁全世界」的法定程序，美國將繼續對台施壓，可能的策略可能是：「如果未於美方規定的時限前，完成 ART+MOU的立法，就認定台灣違反301條款，懲罰性關稅為X%，且X%大於15%。」

施俊吉提醒，政府應記取當年美豬進口談判的教訓，川普總統任期屆滿後，台灣對美國所有的不利承諾，都可以不履行或抹掉重談，「做得到的簽，做不到的不能簽，沒有先簽再說，其他留給後人解決的道理」。