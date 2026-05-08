職安修法納入保障外送員 重大職災重罰雇主450萬元

勞動部8日預告「職業安全衛生設施規則」修正草案。其中，配合外送員權益保障及外送平台管理法，將外送平台業者納入規範，明定外送平台使外送員作業（機車、自行車）前應依中央主管機關公告之指引採取安全措施。違者導致重大職災，最高處新台幣300萬元罰鍰，可加重至最高額1/2。

近年國內發生多起廠場有機過氧化物、熱媒油火災事故及國際發生硝酸銨爆炸事故，且部分事業單位在進行具墜落、倒塌、崩塌等高風險作業時，仍未落實風險評估與預防措施；另對於機械設備維修作業亦常見未管制停機作業，導致重大職業災害發生，亟需透過制度修正強化管理與預防機制。

勞動部邀集各部會、相關公(協)會及專業團體共同研商，完成《職業安全衛生設施規則》修正草案，並自即日起預告。

第一，加強危險性物質事故預防。新增針對四氫化矽（矽甲烷）、硝酸銨、有機過氧化物及熱煤油之管理規範，要求事前風險評估與預防措施。

第二，強化高風險作業預防措施。明定雇主於從事具有墜落、倒塌、火災、爆炸等危險作業前，應實施風險評估及採取預防措施，並通報勞動檢查機構。並要求機械設備維修前，應訂定危害防止計畫供勞工依循作業。

第三，禁止堆高機載人作業。刪除堆高機搭載人員從事高處作業之例外規定，全面改以安全性較高之高空工作車。

第四，配合外送員權益保障及外送平台管理法，將外送平台業者納入規範。明定外送平台使外送員作業（機車、自行車）前應依中央主管機關公告之指引採取安全措施。

勞動部強調，此次修正《職業安全衛生設施規則》之目的，將過去事故發生後之應變處理，透過法令規範強化管理機制，轉為事故發生前風險預防，促使事業單位自主進行風險評估並採取適當控制措施，提升安全管理能力，並將積極規劃修訂相關指引，建立風險評估實務範例，供事業單位參考依循。

另針對部分新增高風險管理規定亦規劃施行緩衝期，以利事業單位因應。

《職業安全衛生設施規則》草案明訂雇主與事業單位的法定作為義務，違反相關規定致發生重大職業災害最高可處新台幣300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2。

修正草案已公告於「公共政策網路參與平台-眾開講」，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及逐條說明。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間提供勞動部，俾儘速完成相關法制作業，共同提升我國職場安全環境。