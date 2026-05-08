我國8船舶滯留荷姆茲海峽 航港局：擬參考台塑君善輪模式

針對近期中東局勢升溫、荷姆茲海峽航運安全受到關注，交通部航港局長葉協隆8日表示，交通部與外交部已於5月7日召開跨部會會議，研商我國船舶受困波灣海域的可能因應作法，目前外交部已透過相關管道與伊朗方面進行初步接觸，並同步洽詢理念相近國家的處理方式，作為我方後續參考。另外，台塑君善輪的做法也具備參考價值，後續也有望透過相同作法與伊朗接洽。

葉協隆指出，外交部後續將持續透過不同管道，嘗試與伊朗有關單位溝通，並密切掌握當地情勢變化，與交通部保持聯繫，共同協助我國國際航商。

他表示，目前受影響的8艘船舶，政府每天都持續掌握最新動態與狀況，「8艘都有掌握、8艘都持續追蹤」。其中7艘為貨櫃輪，另1艘為租予外籍航商使用的船舶，船上並無台灣籍船員。

葉協隆說明，目前8艘船舶上共175名船員均安全無虞，補給狀況正常，其中4名為台灣籍船員。各國政府目前都在積極設法協助滯留波灣海域的船舶安全離開。

至於外界關切何時可恢復正常通行，葉協隆坦言，目前尚無明確時程。他指出，自戰事爆發以來，伊朗方面對於通行規範、聯繫窗口及決策機制，均未有明確說明，各國目前仍持續進行協調與溝通。

葉協隆也提到，近期外界注意到美國與伊朗間似已有停戰協議相關溝通，政府正密切關注後續發展。若未來能順利達成停戰協議，恢復荷姆茲海峽正常通行，將是各方共同期待。

此外，媒體詢問是否會參考台塑海運君善輪相關經驗與管道，葉協隆回應，台塑海運的做法確實具有一定參考價值，後續也將進一步請教台塑海運，是否有可能透過相關管道與伊朗方面接洽。