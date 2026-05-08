澳洲新制留兩成 LNG 不出口 經部：我方既有合約無虞

澳洲政府宣布重大能源改革，將自2027年7月1日起實施「國內天然氣儲備計畫」，要求出口商保留20%產量供應其國內市場。對此，經濟部表示，已於第一時間掌握澳洲相關政策發展，中油公司與澳洲供應商簽訂的中長期液化天然氣（LNG）採購合約不受影響。

澳洲為我國重要LNG供應來源之一，去年占總LNG進口量約33%。澳洲政府本次推動天然氣儲備計畫，要求LNG出口商須保留一定比例以供應澳洲國內市場。經濟部說明，依目前掌握資訊，澳方尊重2025年12月22日以前已簽署的既有合約，而中油與澳洲供應商簽訂的合約，已於前述日期前完成簽署，因此我國權益不受影響。

經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即便未來澳洲出口至現貨市場的總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代。將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。

針對外界質疑我國天然氣儲備僅能維持11天，擔憂中東危機恐使「矽盾」面臨碎裂風險，經濟部重申，自2月28日中東戰事爆發至今已逾兩個月，國內未曾發生缺電或缺油情事，顯示能源供應具備高度韌性。

經濟部指出，面對荷姆茲海峽受阻等地緣政治風險，目前評估至8、9月天然氣供應皆無虞。中油也已提前展開冬季天然氣採購規劃，並透過船期調度等機制靈活應對，保證國內供氣不中斷。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。