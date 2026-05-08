快訊

新北板橋又傳2醫美診所被搜索 光澤急發聲明強調無偷拍

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲新制留兩成 LNG 不出口 經部：我方既有合約無虞

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

澳洲政府宣布重大能源改革，將自2027年7月1日起實施「國內天然氣儲備計畫」，要求出口商保留20%產量供應其國內市場。對此，經濟部表示，已於第一時間掌握澳洲相關政策發展，中油公司與澳洲供應商簽訂的中長期液化天然氣（LNG）採購合約不受影響。

澳洲為我國重要LNG供應來源之一，去年占總LNG進口量約33%。澳洲政府本次推動天然氣儲備計畫，要求LNG出口商須保留一定比例以供應澳洲國內市場。經濟部說明，依目前掌握資訊，澳方尊重2025年12月22日以前已簽署的既有合約，而中油與澳洲供應商簽訂的合約，已於前述日期前完成簽署，因此我國權益不受影響。

經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即便未來澳洲出口至現貨市場的總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代。將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。

針對外界質疑我國天然氣儲備僅能維持11天，擔憂中東危機恐使「矽盾」面臨碎裂風險，經濟部重申，自2月28日中東戰事爆發至今已逾兩個月，國內未曾發生缺電或缺油情事，顯示能源供應具備高度韌性。

經濟部指出，面對荷姆茲海峽受阻等地緣政治風險，目前評估至8、9月天然氣供應皆無虞。中油也已提前展開冬季天然氣採購規劃，並透過船期調度等機制靈活應對，保證國內供氣不中斷。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

中油公司 中油 澳洲

延伸閱讀

戰火衝擊能源市場 澳洲要天然氣出口商保留2成供內需

25年天然氣採購長約 敲定

美國天然氣來了！中油向美採購25年天然氣6月到貨

彭博：荷莫茲危機暴露矽盾裂痕 台灣趕川習會前加緊與美連結

相關新聞

職安修法納入保障外送員 重大職災重罰雇主450萬元

勞動部8日預告「職業安全衛生設施規則」修正草案。其中，配合外送員權益保障及外送平台管理法，將外送平台業者納入規範，明定外送平台使外送員作業（機車、自行車）前應依中央主管機關公告之指引採取安全措施。違者導致重大職災，最高處新台幣300萬元罰鍰，可加重至最高額1/2。

我國8船舶滯留荷姆茲海峽 航港局：擬參考台塑君善輪模式

針對近期中東局勢升溫、荷姆茲海峽航運安全受到關注，交通部航港局長葉協隆8日表示，交通部與外交部已於5月7日召開跨部會會議，研商我國船舶受困波灣海域的可能因應作法，目前外交部已透過相關管道與伊朗方面進行初步接觸，並同步洽詢理念相近國家的處理方式，作為我方後續參考。另外，台塑君善輪的做法也具備參考價值，後續也有望透過相同作法與伊朗接洽。

澳洲新制留兩成 LNG 不出口 經部：我方既有合約無虞

澳洲政府宣布重大能源改革，將自2027年7月1日起實施「國內天然氣儲備計畫」，要求出口商保留20%產量供應其國內市場。對此，經濟部表示，已於第一時間掌握澳洲相關政策發展，中油公司與澳洲供應商簽訂的中長期液化天然氣（LNG）採購合約不受影響。

歐義銳榮：發掘歐洲「隱形冠軍」 捕捉歐陸新成長引擎

2026年以來，台灣股市與美股科技及AI巨頭屢創新高，台股漲幅更超過三成，令許多投資人開始擔憂市場過熱，積極尋求估值更具吸引力且能有效分散風險的標的。歐義銳榮資產管理指出，另一股強大的結構性成長力量正悄然在歐洲中小型企業中醞釀，2026年將成為布局歐陸「隱形冠軍」的關鍵契機。

澳洲明年推國內天然氣儲備 經濟部：中油中長期購氣合約不受影響

澳洲政府明年7月1日起實施「國內天然氣儲備機制」，要求液化天然氣（LNG）出口商保留一定比例的天然氣，供應其國內市場。經濟部表示，第一時已間掌握澳洲相關政策發展，中油與澳洲供應商簽訂的中長期LNG採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

荷莫茲未解鎖「石油將零庫存」？全球GDP恐跌3％ 台灣又被點名了

中東衝突持續逾60天，荷姆茲海峽封鎖引發全球能源供應危機。隨著戰前在途庫存耗盡，亞洲率先面臨原油短缺與煉油減產，歐洲則靠補貼暫時撐市。高盛與《經濟學人》警告，全球油氣庫存快速下滑，恐重創全球3% GDP，尤其是台灣等高度依賴進口的地區，受到的衝擊更深。 中東衝突爆發已逾60天，全球累計損失的海灣地區原油，朝著10億桶規模逼近，而荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，更讓全球每月失去2%的液化天然氣供應，約占全年供應量的2%。過去兩個多月，西方國家的能源供應能維持表面平靜，主要是依賴開戰前，已在海上的大量「在途庫存」支撐。然而，這場衝突已從短期震盪，演變為嚴峻的結構性危機：隨著4月20日最後一批戰前油輪抵達目的地，全球能源的「緩衝空間」已宣告耗盡，真正的供應衝擊才要開始。 全球油荒逼近，台灣被點名是重災區 英國重量級期刊《經濟學人》（The Economist）警告，三大因素正將世界推向能源崩潰邊緣：首當其衝的，是亞洲實貨供應乾涸，迫使煉油廠陷入大規模減產潮；其次，是歐洲因現貨價格高於期貨價格，煉油利潤轉為負值，燃料供應瀕臨停滯危機；最後，是歐洲政府的價格補貼扭曲了市場機

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。