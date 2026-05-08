歐義銳榮：發掘歐洲「隱形冠軍」 捕捉歐陸新成長引擎

2026年以來，台灣股市與美股科技及AI巨頭屢創新高，台股漲幅更超過三成，令許多投資人開始擔憂市場過熱，積極尋求估值更具吸引力且能有效分散風險的標的。歐義銳榮資產管理指出，另一股強大的結構性成長力量正悄然在歐洲中小型企業中醞釀，2026年將成為布局歐陸「隱形冠軍」的關鍵契機。

歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇表示，隨著2026年歐洲通膨步入2%的穩定目標區間，加上歐洲央行（ECB）政策透明化，歐洲中小型股展現出比大盤更強勁的彈性。

「彭博數據顯示，目前美國S&P 500指數的本益比已達36倍，而歐洲僅約17倍，幾乎只有美股的一半。」莫兆奇指出：「歐洲中小型股相對於標普500指數的估值折價已達約37%，這不僅提供歷史性的安全防禦墊，更是參與歐洲『新經濟』轉型的絕佳門票。」IBES數據顯示，2026年歐元區整體企業獲利預估成長達13%，遠高於成熟市場平均。

長期以來，市場對歐洲的印象多停留在奢侈品與傳統製造，但歐義銳榮的研究顯示，地緣政治的緊張局勢正徹底改變歐洲的產業結構。莫兆奇分析，歐洲已決定不再依賴外部保護，歐盟推出的「重整軍備計畫」預計將釋放高達8,000億歐元的國防資金。

在政策紅利帶動下，歐洲國防預算平均每年成長約9%，相關龍頭企業的有機銷售成長更達11%。莫兆奇特別看好歐洲國防與航太供應鏈中的中堅企業，這類公司正從傳統工業轉型為結構性增長的主角，成為投資組合中的「神隊友」。

除國防，歐洲在AI基礎建設市場的潛力亦不容小覷。預計2026至2034年間，歐洲AI基建的年複合成長率（CAGR）將高達25.6%。

「AI的競爭不只是晶片，更是能源與基礎設施的競賽。」莫兆奇強調，資料中心、電網更新及散熱系統需要大規模投資。在算力需求爆發之際，提供關鍵電力與技術的電網建設及電力設備商龍頭，其戰略地位不亞於矽谷的晶片大廠，而這正是歐義銳榮團隊一直深耕研究的重點領域。

莫兆奇總結，2026年是歐洲經濟由「抗通膨」轉向「求增長」的轉折點。相較於目前台、美股市高度擁擠於半導體產業，歐洲中小型股具備較低的市場相關性。而且歐洲中小型股已不再只是配角。投資歐洲更能以相對合理的估值，捕捉新成長引擎的爆發力，分享歐洲結構性復甦的長線紅利。