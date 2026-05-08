快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

歐義銳榮：發掘歐洲「隱形冠軍」 捕捉歐陸新成長引擎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年以來，台灣股市與美股科技及AI巨頭屢創新高，台股漲幅更超過三成，令許多投資人開始擔憂市場過熱，積極尋求估值更具吸引力且能有效分散風險的標的。歐義銳榮資產管理指出，另一股強大的結構性成長力量正悄然在歐洲中小型企業中醞釀，2026年將成為布局歐陸「隱形冠軍」的關鍵契機。

歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇表示，隨著2026年歐洲通膨步入2%的穩定目標區間，加上歐洲央行（ECB）政策透明化，歐洲中小型股展現出比大盤更強勁的彈性。

彭博數據顯示，目前美國S&P 500指數的本益比已達36倍，而歐洲僅約17倍，幾乎只有美股的一半。」莫兆奇指出：「歐洲中小型股相對於標普500指數的估值折價已達約37%，這不僅提供歷史性的安全防禦墊，更是參與歐洲『新經濟』轉型的絕佳門票。」IBES數據顯示，2026年歐元區整體企業獲利預估成長達13%，遠高於成熟市場平均。

長期以來，市場對歐洲的印象多停留在奢侈品與傳統製造，但歐義銳榮的研究顯示，地緣政治的緊張局勢正徹底改變歐洲的產業結構。莫兆奇分析，歐洲已決定不再依賴外部保護，歐盟推出的「重整軍備計畫」預計將釋放高達8,000億歐元的國防資金。

在政策紅利帶動下，歐洲國防預算平均每年成長約9%，相關龍頭企業的有機銷售成長更達11%。莫兆奇特別看好歐洲國防與航太供應鏈中的中堅企業，這類公司正從傳統工業轉型為結構性增長的主角，成為投資組合中的「神隊友」。

除國防，歐洲在AI基礎建設市場的潛力亦不容小覷。預計2026至2034年間，歐洲AI基建的年複合成長率（CAGR）將高達25.6%。

「AI的競爭不只是晶片，更是能源與基礎設施的競賽。」莫兆奇強調，資料中心、電網更新及散熱系統需要大規模投資。在算力需求爆發之際，提供關鍵電力與技術的電網建設及電力設備商龍頭，其戰略地位不亞於矽谷的晶片大廠，而這正是歐義銳榮團隊一直深耕研究的重點領域。

莫兆奇總結，2026年是歐洲經濟由「抗通膨」轉向「求增長」的轉折點。相較於目前台、美股市高度擁擠於半導體產業，歐洲中小型股具備較低的市場相關性。而且歐洲中小型股已不再只是配角。投資歐洲更能以相對合理的估值，捕捉新成長引擎的爆發力，分享歐洲結構性復甦的長線紅利。

美股 歐洲 彭博

延伸閱讀

主動式美股ETF 多頭進擊

五檔海外能源 ETF 股價狂放電 電蠻牛長多行情開閘

AI熱潮帶動全球股市漲勢「東升西降」 台韓日股成為新重心

美股狂喝「電蠻牛」 新光美國電力基建 ETF 上市近一年股價翻揚75%

相關新聞

澳洲明年推國內天然氣儲備 經濟部：中油中長期購氣合約不受影響

澳洲政府明年7月1日起實施「國內天然氣儲備機制」，要求液化天然氣（LNG）出口商保留一定比例的天然氣，供應其國內市場。經濟部表示，第一時已間掌握澳洲相關政策發展，中油與澳洲供應商簽訂的中長期LNG採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

荷莫茲未解鎖「石油將零庫存」？全球GDP恐跌3％ 台灣又被點名了

中東衝突持續逾60天，荷姆茲海峽封鎖引發全球能源供應危機。隨著戰前在途庫存耗盡，亞洲率先面臨原油短缺與煉油減產，歐洲則靠補貼暫時撐市。高盛與《經濟學人》警告，全球油氣庫存快速下滑，恐重創全球3% GDP，尤其是台灣等高度依賴進口的地區，受到的衝擊更深。 中東衝突爆發已逾60天，全球累計損失的海灣地區原油，朝著10億桶規模逼近，而荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，更讓全球每月失去2%的液化天然氣供應，約占全年供應量的2%。過去兩個多月，西方國家的能源供應能維持表面平靜，主要是依賴開戰前，已在海上的大量「在途庫存」支撐。然而，這場衝突已從短期震盪，演變為嚴峻的結構性危機：隨著4月20日最後一批戰前油輪抵達目的地，全球能源的「緩衝空間」已宣告耗盡，真正的供應衝擊才要開始。 全球油荒逼近，台灣被點名是重災區 英國重量級期刊《經濟學人》（The Economist）警告，三大因素正將世界推向能源崩潰邊緣：首當其衝的，是亞洲實貨供應乾涸，迫使煉油廠陷入大規模減產潮；其次，是歐洲因現貨價格高於期貨價格，煉油利潤轉為負值，燃料供應瀕臨停滯危機；最後，是歐洲政府的價格補貼扭曲了市場機

物價壓力…4月CPI漲幅擴大 1年最高

主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七四，較三月大幅增加○點五四個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲百分之十三點六，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但三月漲幅仍有遞延效果，且機票也上漲百分之五點二八，加上外食及房租漲勢仍高，助長四月ＣＰＩ年增率增幅擴大。

台廠投資美國 擬加碼兆元…經部：將啟動首期融資方案

經濟部昨（7）日表示，初步盤點接下來有投資美國意願台廠約20家，包含聯電、環球晶、穩懋、鴻海、仁寶等，主要為半導體及AI伺服器供應鏈，總投資金額達350億美元（約新台幣1兆993億元），經濟部承諾將從

購美能源 台灣強化台美利益連結

彭博報導，美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸中斷，讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞，台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急，正如「鴨子划水」在檯面下緊急應對。

如何為中小企業在變局中增加韌性

在亮麗的經濟數據背後，台灣傳統中小企業的經營環境卻日益嚴峻，目前正面臨兩大挑戰。目前大家比較關切的是，部分出口產業可能會增加成本，或是部分內需產業將面臨美國商品大舉入侵的壓力。事實上AI的發展與運用，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。