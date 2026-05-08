快訊

周末鬼故事？台股盤中急殺800點 這些族群成重災區

鐵粉注意！吉伊卡哇SuperCard悠遊卡盲包5/13開賣 定價150元有金卡隱藏版

日月光高雄K7廠化學液外洩！12員工身體不適送醫、急疏散76人

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲明年推國內天然氣儲備 經濟部：中油中長期購氣合約不受影響

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
澳洲政府將實施「國內天然氣儲備機制」，經濟部表示，中油向澳洲採購天然氣是中長期合約，且在期限前以簽署，採購不受影響。圖為LNG船。圖／中油
澳洲政府將實施「國內天然氣儲備機制」，經濟部表示，中油向澳洲採購天然氣是中長期合約，且在期限前以簽署，採購不受影響。圖為LNG船。圖／中油

澳洲政府明年7月1日起實施「國內天然氣儲備機制」，要求液化天然氣（LNG）出口商保留一定比例的天然氣，供應其國內市場。經濟部表示，第一時已間掌握澳洲相關政策發展，中油與澳洲供應商簽訂的中長期LNG採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

經濟部說明，澳洲是我國重要LNG供應來源之一，去年占總LNG進口量約33%，依目前掌握資訊，澳洲政府尊重2025年12月22日以前已簽署的既有合約，而中油與澳洲供應商簽訂的合約早於此日期，因此我國權益不受影響。

經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即使未來澳洲出口至現貨市場的總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代，將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。

此外，對於我國天然氣儲備量僅11天，媒體指稱中東危機為台灣敲響警鐘，台灣「矽盾」面臨碎裂危機一事，經濟部重申，自2月28日中東戰事開打至今已2個多月，國內未曾發生缺電缺油情形，顯見台灣在能源供應上的韌性穩健。在荷莫茲海峽持續無法通行的情形下，目前評估至8、9月天然氣供應無虞，中油已提前規劃冬季的天然氣採購，保證國內供氣絕不中斷。

中油 澳洲 天然氣

延伸閱讀

戰火衝擊能源市場 澳洲要天然氣出口商保留2成供內需

25年天然氣採購長約 敲定

美國天然氣來了！中油向美採購25年天然氣6月到貨

彭博：荷莫茲危機暴露矽盾裂痕 台灣趕川習會前加緊與美連結

相關新聞

物價壓力…4月CPI漲幅擴大 1年最高

主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七四，較三月大幅增加○點五四個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲百分之十三點六，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但三

購美能源 台灣強化台美利益連結

彭博報導，美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸中斷，讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞，台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急，正如「鴨子划水」在檯面下緊急應對。

荷莫茲未解鎖「石油將零庫存」？全球GDP恐跌3％ 台灣又被點名了

中東衝突持續逾60天，荷姆茲海峽封鎖引發全球能源供應危機。隨著戰前在途庫存耗盡，亞洲率先面臨原油短缺與煉油減產，歐洲則靠補貼暫時撐市。高盛與《經濟學人》警告，全球油氣庫存快速下滑，恐重創全球3% GDP，尤其是台灣等高度依賴進口的地區，受到的衝擊更深。 中東衝突爆發已逾60天，全球累計損失的海灣地區原油，朝著10億桶規模逼近，而荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，更讓全球每月失去2%的液化天然氣供應，約占全年供應量的2%。過去兩個多月，西方國家的能源供應能維持表面平靜，主要是依賴開戰前，已在海上的大量「在途庫存」支撐。然而，這場衝突已從短期震盪，演變為嚴峻的結構性危機：隨著4月20日最後一批戰前油輪抵達目的地，全球能源的「緩衝空間」已宣告耗盡，真正的供應衝擊才要開始。 全球油荒逼近，台灣被點名是重災區 英國重量級期刊《經濟學人》（The Economist）警告，三大因素正將世界推向能源崩潰邊緣：首當其衝的，是亞洲實貨供應乾涸，迫使煉油廠陷入大規模減產潮；其次，是歐洲因現貨價格高於期貨價格，煉油利潤轉為負值，燃料供應瀕臨停滯危機；最後，是歐洲政府的價格補貼扭曲了市場機

澳洲明年推國內天然氣儲備 經濟部：中油中長期購氣合約不受影響

澳洲政府明年7月1日起實施「國內天然氣儲備機制」，要求液化天然氣（LNG）出口商保留一定比例的天然氣，供應其國內市場。經濟部表示，第一時已間掌握澳洲相關政策發展，中油與澳洲供應商簽訂的中長期LNG採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

台廠投資美國 擬加碼兆元…經部：將啟動首期融資方案

經濟部昨（7）日表示，初步盤點接下來有投資美國意願台廠約20家，包含聯電、環球晶、穩懋、鴻海、仁寶等，主要為半導體及AI伺服器供應鏈，總投資金額達350億美元（約新台幣1兆993億元），經濟部承諾將從

如何為中小企業在變局中增加韌性

在亮麗的經濟數據背後，台灣傳統中小企業的經營環境卻日益嚴峻，目前正面臨兩大挑戰。目前大家比較關切的是，部分出口產業可能會增加成本，或是部分內需產業將面臨美國商品大舉入侵的壓力。事實上AI的發展與運用，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。