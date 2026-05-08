澳洲明年推國內天然氣儲備 經濟部：中油中長期購氣合約不受影響

澳洲政府明年7月1日起實施「國內天然氣儲備機制」，要求液化天然氣（LNG）出口商保留一定比例的天然氣，供應其國內市場。經濟部表示，第一時已間掌握澳洲相關政策發展，中油與澳洲供應商簽訂的中長期LNG採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

經濟部說明，澳洲是我國重要LNG供應來源之一，去年占總LNG進口量約33%，依目前掌握資訊，澳洲政府尊重2025年12月22日以前已簽署的既有合約，而中油與澳洲供應商簽訂的合約早於此日期，因此我國權益不受影響。

經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即使未來澳洲出口至現貨市場的總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代，將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。

此外，對於我國天然氣儲備量僅11天，媒體指稱中東危機為台灣敲響警鐘，台灣「矽盾」面臨碎裂危機一事，經濟部重申，自2月28日中東戰事開打至今已2個多月，國內未曾發生缺電缺油情形，顯見台灣在能源供應上的韌性穩健。在荷莫茲海峽持續無法通行的情形下，目前評估至8、9月天然氣供應無虞，中油已提前規劃冬季的天然氣採購，保證國內供氣絕不中斷。