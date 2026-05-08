荷莫茲未解鎖「石油將零庫存」？全球GDP恐跌3％ 台灣又被點名了

中東衝突持續逾60天，荷姆茲海峽封鎖引發全球能源供應危機。隨著戰前在途庫存耗盡，亞洲率先面臨原油短缺與煉油減產，歐洲則靠補貼暫時撐市。高盛與《經濟學人》警告，全球油氣庫存快速下滑，恐重創全球3% GDP，尤其是台灣等高度依賴進口的地區，受到的衝擊更深。



中東衝突爆發已逾60天，全球累計損失的海灣地區原油，朝著10億桶規模逼近，而荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，更讓全球每月失去2%的液化天然氣供應，約占全年供應量的2%。過去兩個多月，西方國家的能源供應能維持表面平靜，主要是依賴開戰前，已在海上的大量「在途庫存」支撐。然而，這場衝突已從短期震盪，演變為嚴峻的結構性危機：隨著4月20日最後一批戰前油輪抵達目的地，全球能源的「緩衝空間」已宣告耗盡，真正的供應衝擊才要開始。

全球油荒逼近，台灣被點名是重災區

英國重量級期刊《經濟學人》（The Economist）警告，三大因素正將世界推向能源崩潰邊緣：首當其衝的，是亞洲實貨供應乾涸，迫使煉油廠陷入大規模減產潮；其次，是歐洲因現貨價格高於期貨價格，煉油利潤轉為負值，燃料供應瀕臨停滯危機；最後，是歐洲政府的價格補貼扭曲了市場機制，維持人為高需求並加劇失衡。專家強調，即使荷姆茲海峽立即重開，高達15億桶的累計損失幾已無法避免，這場能源災難的衝擊力道可能直逼新冠疫情，足以重創全球3%的GDP。

美國投行高盛集團（Goldman Sachs）4日警告，全球石油庫存正接近八年來的最低位，目前庫存可支撐全球需求的天數是101天，5月底將進一步降至98天。高盛指出，石腦油、航空燃油、液化石油氣的庫存風險最嚴峻。數家大型航空公司已透過削減航班，來因應航空燃油短缺危機，高盛預計，歐洲商業航空燃油庫存（不包括政府緊急儲備），最快可能在6月跌破國際能源署（International Energy Agency）設定的23天臨界值。

在成品油供應評估中，除中國以外的亞洲地區與歐洲一些區域，顯得格外脆弱，又以南非、印度、泰國、台灣受到的影響，尤為嚴重。

亞洲衝擊大！庫存迅速枯竭

《經濟學人》指出，海灣地區高達80%的石油出口銷往亞洲，亞洲成為這波能源衝擊首當其衝的重災區。目前，亞洲各國庫存迅速枯竭，韓國將減少釋放戰略儲備，日本儲備更將在5月耗盡。

法國衛星數據分析公司Kayrros指出，截至4月19日的一個月內，除中國外，亞洲原油庫存已銳減6700萬桶（11%）。原料短缺迫使亞洲煉油廠減產10%，每日加工量縮減300萬桶，若荷姆茲海峽持續封鎖，到了7月，每日減產可能達1000萬桶。

儘管中國擁有13億桶原油儲備，卻暫停成品油出口，並拒絕在持久的停火前提供支援，加劇海灣成品油出口中斷造成的短缺。

供應短缺惡化，導致價格飆漲，亞洲汽油現貨飆破每桶120美元，柴油與航空燃料皆突破200美元，而戰前分別是80美元、93美元、94美元。高成本引發需求調整，目前已有七個亞洲國家實施居家辦公，至少五國採取車用燃料配給。高油價亦破壞實體經濟，缺乏充足柴油庫存的小型礦商與漁業僅能維持部分運作，一些塑膠製造商則因無法負擔石腦油，而關閉生產裝置。在政府配給與產業自發性縮減下，亞洲的4月原油產能，預計較2月每日減少近300萬桶。

歐洲補貼撐市，失衡風險升高

歐洲目前仍維持著表面平靜，主因是各國政府正強力干預，以維持民眾購買力。27個歐盟國家中，已有16國動用納稅人資金補貼，或是削減燃料稅，保護消費者免受高油價衝擊。

歐洲煉油廠並未大幅減產，但和亞洲同業一樣，它們購買原油的成本，也遠高於布蘭特期貨的價格。英國能源資訊分析機構「阿格斯媒體」（Argus Media）歐洲商品主管喬治（Benedict George）指出，每桶130至150美元的原料成本，已使歐洲煉油廠的利潤由正轉負，煉油商被迫高價買進昂貴的現貨，卻只能依較低的期貨價格出售成品，利潤空間遭到徹底壓縮。《經濟學人》警告，這種經營模式難以持久，煉油廠不久後，勢必被迫削減產量。

如果歐洲繼續補貼消費，透過人為手段支撐高昂需求，市場失衡將加劇。首先，成品油價格將持續上漲；此外，液化天然氣的競爭也將加劇。隨著歐洲補充冬季的天然氣庫存需求，加上美國夏季用油高峰來臨，液化天然氣與石油的全球競爭將更趨白熱化。

庫存快速耗盡導致情勢更加惡化，歐洲航空燃油儲備目前維持典型的50天水準，但英國航運數據公司克普勒（Kpler）的模型顯示，若荷姆茲海峽6月仍受封鎖，歐洲庫存將急劇減少，其他仰賴進口的地區庫存消失更快。過去九週，美國出口逾2.5億桶原油，創下歷史紀錄，躍居全球最大原油出口國。若美國為抑制國內油價而效法中國，禁止成品油外銷，全球供應前景將雪上加霜。

即使荷姆茲海峽立刻重新開放，供應鏈全面恢復仍需數個月的時間。全球大宗商品交易巨擘托克集團（Trafigura）首席經濟學家拉辛（Saad Rahim）認為，高達15億桶原油（全球5%產量）的累計損失幾已無法避免，若荷姆茲海峽持續封鎖，損失將翻倍。這場能源危機的衝擊力道，直逼2020年新冠疫情，恐導致全球GDP重挫3%。

（本文出自2026.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）