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購美能源 台灣強化台美利益連結

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
台灣電力高度仰賴進口能源，內部電網逼近供需臨界點。圖為亞馬遜位於印地安納州新卡萊爾的AI資料中心。路透
台灣電力高度仰賴進口能源，內部電網逼近供需臨界點。圖為亞馬遜位於印地安納州新卡萊爾的AI資料中心。路透

彭博報導，美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸中斷，讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞，台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急，正如「鴨子划水」在檯面下緊急應對。

據一名高層官員透露，華府官方看法是，台灣應使能源來源多元化並擴大規模，包括使用更多美國石油與液化天然氣，以及美國核電技術。

為補救裂痕，台灣正尋求非傳統解方，趕在川習會前試圖強化台美利益連結，包括宣布計畫在二○二九年前將美國天然氣採購占比提升至百分之廿五，且與美國西屋電氣簽約檢查核三廠現況。

隨著川習會即將登場，美國總統川普六日接受訪問時表示，他認為「很有機會」與伊朗敲定和平協議，有望在他訪問中國前達成，協議可能在一周內達成。

川普定於五月十四至十五日赴北京進行國是訪問，屆時將與中國國家主席習近平會面，這將是美國總統八年多來首次訪中。

彭博報導，自美伊開戰造成荷莫茲海峽實質封閉以來，台灣能源安全的現實在高雄永安表露無遺。過去往返高雄港的卡達液化天然氣（ＬＮＧ）船隊，三月初起便無船舶停靠永安接收站，讓外界預見台灣若面臨中國海上封鎖的嚴峻景象。二○二五年四月中國軍演期間，將高雄永安列為模擬攻擊目標。

目前台灣約百分之九十六能源仰賴進口，其中天然氣占總發電量近五成，國內安全存量僅維持約十一天。彭博指出，這讓台灣幾乎沒有犯錯空間。智庫兵推警示，一旦海上運輸受阻，能源供應可能在數周內枯竭。

台灣能源署副署長陳崇憲受訪表示，政府正從美伊戰爭汲取經驗，目標二○三四年達成能源自給。

美國退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員的蒙哥馬利說：「台灣經濟已強勁成長廿年，這是好消息，壞消息是電網建設難以跟上需求。台灣錯過提早十至廿年應對能源結構的時機。」

報導指，過去十年台灣能源政策因黨派拉鋸陷入癱瘓，廢核留下電力缺口，綠能轉型速度遠遠趕不上科技業用電增幅。

半導體業作為台灣用電大戶，二○二五年耗電超過四百廿億度，約占全台總用電量百分之十八。ＡＩ浪潮帶動資料中心需求暴增，也使台灣電力系統逼近供需臨界點。

任何實質補救都需要好幾年，讓台灣只能在變局中爭取時間。美國外交官員形容這種處境如同「鴨子划水」，表面平靜但水下正拚命應對。

荷莫茲海峽 彭博 美伊戰爭

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