物價壓力！4月CPI漲幅擴大 1年最高

主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七四，較三月大幅增加○點五四個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲百分之十三點六，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但三月漲幅仍有遞延效果，且機票也上漲百分之五點二八，加上外食及房租漲勢仍高，助長四月ＣＰＩ年增率增幅擴大。

中東戰事造成國際原物料及能源價格大幅上揚，國人擔心輸入性通膨。

主計總處指出，四月生產者物價指數（ＰＰＩ）及進口物價指數，年增率分別大幅上升到百分之八點五四及十二點五五，漲幅雙創俄烏戰事以來、近四年高點，也對國內物價造成壓力。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，助長進口物價指數上漲來自兩大來源，一個是礦產品漲幅百分之廿四點五五，影響的是能源價格，但因政府平穩機制，國內機票及公共運輸價格都凍漲，阻斷對ＣＰＩ影響；第二大漲幅是機器、電機等設備零件漲百分之九點七三，主要是記憶體等零組件價格上漲影響電腦價格。

對於國內物價狀況，曹志弘分析，國內物價雖然上漲，但相對其他國家平穩很多；五月因國際能源價格影響機票漲幅，ＣＰＩ年增率將較四月擴大，但如果天候平穩，ＣＰＩ還是會維持百分之二通膨警戒線以下。

主計總處統計，四月ＣＰＩ年增率雖是連續一年低於百分之二，但較三月的百分之一點二明顯上升，七大類中以交通及通訊類漲百分之二點六六最高，主因中東戰事推升國際油價仍居高檔，油料費上漲百分之十三點六，是二○二二年四月俄烏戰爭以來最大漲幅。

另去年六月台鐵調漲火車票，因此火車票漲幅高達百分之九點二一、機票則因國際能源價格上漲及汽燃油附加費，上漲百分之五點二八。但交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌百分之二點八三，抵銷部分漲幅。

曹志弘表示，四月ＣＰＩ擴大漲幅，來自油料費、外食及房租上漲，油料費雖漲百分之十三點六○，主因汽柴油雖凍漲，但三月汽柴油漲價遞延到四月反映○點三個百分點，若未凍漲，漲幅會更大。另外外食費年增率百分之二點八八，月增○點三七百分點，幅度仍不低，但年增率已連續三個月低於百分之三，且較三月的百分之二點九二低，走勢相對平穩。房租年增率百分之一點八六則與三月相同。

整體而言，四月ＣＰＩ年增率較三月增加○點五四個百分點，其中油料費上漲對整體ＣＰＩ提高○點三個百分點，另水果蔬菜四月季節交替，蔬菜上漲，但水果貢獻變小，對ＣＰＩ增加○點二五個百分點，兩者增加○點五五百分點。