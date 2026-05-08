快訊

世衛追蹤數十乘客！郵輪漢他疫情已5例確診 公眾風險曝光

陸球迷可能看不到世足賽？FIFA開近百億天價轉播權央視不埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

物價壓力！4月CPI漲幅擴大 1年最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
主計總處發布4月消費者物價指數（CPI）年增率1.74%，較上月大幅增加0.54個百分點，創一年來最高。圖為松山機場加油計程車。圖／聯合報系資料照片
主計總處發布4月消費者物價指數（CPI）年增率1.74%，較上月大幅增加0.54個百分點，創一年來最高。圖為松山機場加油計程車。圖／聯合報系資料照片

主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七四，較三月大幅增加○點五四個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲百分之十三點六，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但三月漲幅仍有遞延效果，且機票也上漲百分之五點二八，加上外食及房租漲勢仍高，助長四月ＣＰＩ年增率增幅擴大。

中東戰事造成國際原物料及能源價格大幅上揚，國人擔心輸入性通膨。

主計總處指出，四月生產者物價指數（ＰＰＩ）及進口物價指數，年增率分別大幅上升到百分之八點五四及十二點五五，漲幅雙創俄烏戰事以來、近四年高點，也對國內物價造成壓力。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，助長進口物價指數上漲來自兩大來源，一個是礦產品漲幅百分之廿四點五五，影響的是能源價格，但因政府平穩機制，國內機票及公共運輸價格都凍漲，阻斷對ＣＰＩ影響；第二大漲幅是機器、電機等設備零件漲百分之九點七三，主要是記憶體等零組件價格上漲影響電腦價格。

對於國內物價狀況，曹志弘分析，國內物價雖然上漲，但相對其他國家平穩很多；五月因國際能源價格影響機票漲幅，ＣＰＩ年增率將較四月擴大，但如果天候平穩，ＣＰＩ還是會維持百分之二通膨警戒線以下。

主計總處統計，四月ＣＰＩ年增率雖是連續一年低於百分之二，但較三月的百分之一點二明顯上升，七大類中以交通及通訊類漲百分之二點六六最高，主因中東戰事推升國際油價仍居高檔，油料費上漲百分之十三點六，是二○二二年四月俄烏戰爭以來最大漲幅。

另去年六月台鐵調漲火車票，因此火車票漲幅高達百分之九點二一、機票則因國際能源價格上漲及汽燃油附加費，上漲百分之五點二八。但交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌百分之二點八三，抵銷部分漲幅。

曹志弘表示，四月ＣＰＩ擴大漲幅，來自油料費、外食及房租上漲，油料費雖漲百分之十三點六○，主因汽柴油雖凍漲，但三月汽柴油漲價遞延到四月反映○點三個百分點，若未凍漲，漲幅會更大。另外外食費年增率百分之二點八八，月增○點三七百分點，幅度仍不低，但年增率已連續三個月低於百分之三，且較三月的百分之二點九二低，走勢相對平穩。房租年增率百分之一點八六則與三月相同。

整體而言，四月ＣＰＩ年增率較三月增加○點五四個百分點，其中油料費上漲對整體ＣＰＩ提高○點三個百分點，另水果蔬菜四月季節交替，蔬菜上漲，但水果貢獻變小，對ＣＰＩ增加○點二五個百分點，兩者增加○點五五百分點。

主計總處 公共運輸 CPI PPI

延伸閱讀

油價重擊旅遊業…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生有何衝擊

市況改善 大陸服務業PMI優於預期

00981A績效狂飆單月瘋漲45％！柴鼠兄弟：一個月漲贏台積電（2330）去年一整年

看好台股…外資４月淨匯入8360億 創紀錄

相關新聞

受國際油價推升4月CPI年增1.74％ 油料費寫四年新高

主計總處7日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，雖較3月略微擴大，但已連續12個月維持在2%通膨警戒線以下；若剔除能源及蔬果後的核心CPI，年增率則為1.91%。主計總處表示，本月受國

【重磅快評】台電大虧卻先改公司字體 曾文生深諳為官之道

台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。雖然有人覺得「變年輕」，也有人大嘆惋惜，但關鍵是，台電迄今累計虧損已超過3500億，若非政府連年撥

普發一萬逾2,336萬人領取 剩下這身份可以領

財政部國庫署表示，「全民+1 政府相挺」普發現金新臺幣1萬元一般民眾（含今年3月底以前出生之新生兒）之領取期限已於4月30日截止。截至4月30日止，實際領取人數2,336萬2,570人，占預估領取人數

物價壓力！4月CPI漲幅擴大 1年最高

主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七四，較三月大幅增加○點五四個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲百分之十三點六，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但三

冷眼集／「處置股」法規鬆綁 也須留意風險放大

台股近兩年熱到爆，市場也開始出現一種微妙變化，過去很多被認為「太刺激」、「容易助長炒作」的制度，如今都變得可以討論，甚至被視為市場進步的一部分。

飆股掀波！聯發科列處置股 金管會將檢討制度

台股站上四萬點後持續衝高，但也出現罕見現象，ＩＣ設計龍頭聯發科因股價漲幅過大，昨起被列入處置交易，改為每五分鐘由人工撮合，成為台股史上市值最高的「處置股」。金管會主委彭金隆昨說，「制度確實需要檢討」，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。