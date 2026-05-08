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冷眼集／「處置股」法規鬆綁 也須留意風險放大

聯合報／ 本報記者藍鈞達

台股近兩年熱到爆，市場也開始出現一種微妙變化，過去很多被認為「太刺激」、「容易助長炒作」的制度，如今都變得可以討論，甚至被視為市場進步的一部分。

以當沖降稅為例，過去當沖的投機本質，可能讓監理機關對放寬謹慎再三，現在卻成為吸引投資人入場的手段及「政績」。此外，從零股交易提前至早盤、到近期放寬ＥＴＦ持股規範，背後其實反映的是同一件事，主管機關對市場的態度，正在從過去偏向「風險管理」轉向「鬆綁為先」。

這種轉變並不難理解。當台股成交量頻創新高、ＡＩ產業帶動市值暴增、全民買ＥＴＦ成為社會現象時，資本市場已不只是投資場所，更被視為展現台灣經濟實力的一部分。尤其在「亞洲資產管理中心」的政策方向下，政府自然希望市場更活絡、產品更多元、資金更願意留在台灣。

問題是，當指數一路上漲時，很多事情都會看起來合理。以前擔心散戶過度投機，現在鼓勵年輕人提早入市；以前擔心資金過度集中，如今開始接受台積電占比愈來愈高；甚至連過去被視為「警示意味濃厚」的處置股制度，如今也開始出現「規則是否太落伍」的討論。

這其實是多頭市場典型的現象。市場好的時候，所有限制都會被認為妨礙效率；所有監管，都容易被認為跟不上時代。於是金管會面對的壓力，也會從「防泡沫」慢慢轉向「不要阻礙市場」。

但問題在於，現在很多被視為「市場進化」的現象，某種程度上也是建立在資金寬鬆、股市創高的前提下。一旦市場反轉，今天鬆綁的制度、活絡市場的工具，會不會反而放大波動與風險？

例如，當大量散戶透過零股、ＥＴＦ、質押資金投入市場，若出現快速修正，市場承受能力是否和現在的樂觀情緒一樣強？當交易過度集中少數熱門股與ＡＩ題材，若產業循環出現變化，市場是否會瞬間從「資金效率」變成「流動性踩踏」？

更值得觀察的是，主管機關過去比較像站在市場外圍踩煞車的人，現在的角色則更像協助市場擴張規模、提高速度。這樣的轉變未必是錯的，但監管最大的難題，恐怕就是在全民都相信「現在不一樣了」的時候，還能不能維持冷靜。

散戶 台積電 台股 聯發科 彭金隆

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