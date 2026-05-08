飆股掀波！聯發科列處置股 金管會將檢討制度

台股站上四萬點後持續衝高，但也出現罕見現象，ＩＣ設計龍頭聯發科因股價漲幅過大，昨起被列入處置交易，改為每五分鐘由人工撮合，成為台股史上市值最高的「處置股」。金管會主委彭金隆昨說，「制度確實需要檢討」，將於一個月內提出相關報告，研議某些情況可以例外排除，避免大型權值股遭處置後影響市場流動性。

在資金行情與ＡＩ題材推升下，台股大盤指數昨天盤中大漲一○一七點，一度站上四萬兩千點大關，尾盤權值股漲幅收斂，但仍上漲七九四點、收在四萬一九三三點的新高。

台股頻創新高，彭金隆昨赴立法院財委會備詢時，立委林德福指出，台股每天成交量爆量，連學生、菜籃族都在瘋買股票，外媒形容台股熱度有如「玩火」，是否已經過熱？彭金隆說，金管會不會對市場走勢做任何預期，也不會判斷漲跌。他表示，台灣產業具備國際競爭力，股市並非沒有基本面，但不管股市如何發展，都會回歸基本面。而台股市值近一四○兆元，投資資本市場本來就要謹慎、注意風險管理。

台股市值第三大、約五點五兆元的聯發科近三個交易日累計大漲八二○元，漲幅高達百分之卅一點四二，達到證交所「公布注意交易資訊」標準，昨起至廿日列入處置交易，期間採人工管制撮合作業，每五分鐘撮合一次。由於處置交易會提高交易難度，降低買賣效率，聯發科股價昨下跌十元、收三四二○元。

立委郭國文、吳秉叡指出，當初處置制度是為了避免炒作，但很多股票上漲可能來自基本面轉好，並非人為炒作，若只因漲多就被處置，恐怕反而讓權值股被連累，造成資本市場混亂。彭金隆回應，過去為降低炒作可能，才會有注意股、處置股等規定，但台灣若要成為國際級資本市場，「很多制度需要檢討，不只這個」。不過制度行之有年，要更動仍需完整評估與時間；現階段會先檢視，是否能針對不同類型個股，建立更細緻的分流機制。

證交所董事長林修銘則表示，以台積電為例，依現行規定並不會進入處置，頂多列為注意股或警示股；但以目前條款來看，聯發科確實符合處置標準。市場人士說，這次聯發科爭議之所以引發市場反彈，正是因為大型權值股變成處置股，對市場流動性與投資人操作都產生實質影響。