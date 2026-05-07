勞部研議勞保級距調整

五一勞動節剛過，外界關注攸關廣大勞工退休老本的勞保投保薪資上限，20年來只微調過一次，未來是否再調整級距？勞動部長洪申翰昨（7）日表示，勞保級距調整須考慮勞保財務，須審慎評估，預計研議兩個月，將提供評估資料給立委。

洪申翰昨日前往立法院衛環委員會業務報告並備詢。國民黨立委廖偉翔質詢，2006年勞保天花板是基本工資的2.77倍，還能有效區分不同薪資階級勞工；但到了2026年，最低工資已來到29,500元，距離勞保級距天花板45,800元上限，倍數已經縮短，只剩下1.55倍，樓地板快要撞到天花板，何時可以調整？

洪申翰答詢表示，在幾個社會保險級距上，尤其是最高投保級距，的確這部分大家討論很多。勞保財務狀況壓力比較大，所以在提高級距這方面，大家可以一起來討論，勞動部向來在這議題上是比較審慎。

洪申翰重申，勞動部願意持續思考跟研究，勞保級距涉及到的財務壓力，真的比較大，必須考慮勞保基金財務。也許研議兩個月左右，可提供立委相關資料。

另外，因應少子化衝擊，洪申翰表示，勞動部正研議就保投保薪資上限，和勞保投保薪資上限脫鉤。此舉有助相對高薪勞工，如果要申請育嬰留停的時候，讓他們薪資有比較大的空間，更符合能夠請領的給付。預計一個月內將提出方案。

洪申翰提到，國內少子女化嚴峻，現正規劃把「以日申請」育嬰留停的小孩年齡上限提高，也擴大研議更包容彈性，包括鼓勵爸爸參與、減輕家長負擔、由政府給予更大支持。正在檢討整體法規、相關制度，希望提出更優化做法，促進職場更友善勞工生育。

行政院長卓榮泰昨日也表示，政府正積極修法，新增雙親請滿六個月育嬰留停津貼後，可各再多請領一個月，也就是最多領14個月。