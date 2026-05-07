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兩因素 進出口價格飆升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國際礦產品與電子零組件價格居高不下，推升國內生產端與進出口物價同步走揚。主計總處昨（7）日公布4月物價統計，受AI需求暢旺與中東局勢兩大因素影響，出口物價指數（EPI）美元計價年增18%，刷新近47年來新高紀錄；進口物價指數（IPI）美元計價年增12.55%，也寫下46個月新高。

根據主計總處數據，4月生產者物價指數（PPI）年增8.54%，為42個月新高。進口物價方面，以新台幣計價年增9.22%，為40個月新高；若剔除匯率變動因素，美元計價漲幅達12.55%，反映出國際原料成本的沉重壓力。

主計總處綜合統計處專委曹志弘分析，進口物價指數拉升主要受兩大類別驅動：一是礦產品能源價格受中東衝突帶動，推升3.23個百分點；二是機器、電機及電視影像等設備及其零件，也受AI浪潮推升價格，推升5.1個百分點。

中東 主計總處 能源

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