兩因素 進出口價格飆升

彭博報導，美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸中斷，讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞，台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急，正如「鴨子划水」在檯面下緊急應對。

2026-05-08 00:00