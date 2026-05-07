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4月 CPI 年增1.74%寫一年新高 5月通膨升幅可能再擴大

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處昨（7）日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，排除春節因素後為一年來最大漲幅。 聯合報系資料照
主計總處昨（7）日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，排除春節因素後為一年來最大漲幅。 聯合報系資料照

主計總處昨（7）日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，排除春節因素後為一年來最大漲幅，其中受中東情勢影響，國際油價高漲，油料費上漲13.6%，漲幅是四年新高。

展望5月，主計總處認為，因機票價格持續反映燃油漲勢，5月CPI漲幅可能高於4月，但只要天候維持平穩，5月整體CPI仍有極高機率維持在2%通膨警戒線以下，物價情勢不至於大幅波動。

近一年CPI年增率
近一年CPI年增率

主計總處公布4月CPI年增1.74％，連12月低於2％；若剔除能源及蔬果後的核心CPI，年增率則為1.91%。主計總處表示，4月因國際油價帶動物價，是漲幅放大的主要因素，但在政府穩物價措施支撐下，通膨壓力依舊平緩。

觀察4月七大類物價變動，全數呈現年增。其中以交通及通訊類年漲2.66%最顯著，是推升物價主要力道。

主計總處綜合統計處專委曹志弘解釋，國際油價居於高位，使國內油料費上漲13.6%，漲幅是四年新高，不過相較於南韓4月油料費漲幅達22.7%，台灣在油價平穩機制下，漲幅已相對溫和。此外受4月國籍航空調漲燃油附加費影響，機票價格也年漲5.28%。

曹志弘指出，近期美伊戰爭傳出有望達成協議，讓國際油價走勢轉跌，加上國內油價持續凍漲，有效平抑物價漲勢。

食物類表現相對穩定，4月年增0.58%，漲幅溫和。其中外食費年漲2.88%，蔬菜年漲2.73%；因去年基期較高，今年4月水果價格大幅下跌18.15%，有效抵銷部分漲幅。而政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資中，4月平均年增1%，寫十個月來新低，僅米、豬肉年增率超過3%，且漲勢已趨緩。針對4月CPI波動，曹志弘說明，由於正值季節交替，蔬菜價格由跌轉漲，抵銷水果價格跌幅，蔬果兩項合計較3月增加0.25個百分點。

油價 主計總處 中東

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