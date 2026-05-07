25年天然氣採購長約 敲定

經濟部長龔明鑫、中油總經理張敏於美東時間6日與美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere公司，針對「25年天然氣採購長約」完成換文，預計6月開始交貨，2027年起則將每年購買120萬公噸天然氣。

中油與美方今年2月簽署「25年天然氣採購長約」，總採購金額達150億美元（約新台幣4,711億元）。經濟部並說，這項合作不僅是重要的商業安排，更具有能源安全與供應鏈韌性的戰略意義。

中東戰火讓我國石油、天然氣來源是否穩定備受關注。中油統計，去年台灣進口天然氣2,310萬噸，今年會到2,350萬噸。龔明鑫先前表示，美氣比重預計從目前10%，到2029年增至25%，台灣會持續擴大美、澳等「非中東氣源」。

此外中油2025年3月與美國阿拉斯加天然氣開發公司（AGDC）簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，計畫採購大量LNG並爭取上游投資權，以提高美國氣源占比，強化國家能源供應穩定與分散風險。

龔明鑫赴美參與選擇美國投資高峰會，美東時間6日在華府召開記者會，除宣布初步盤點投資美國350億美元，也與Cheniere公司完成換文儀式。

龔明鑫稱讚中油「有先見之明」，中油是在今年2月10日與Cheniere簽署長達25年的LNG買賣契約，採購金額150億美元，簽完後就發生中東戰爭。這讓台灣獲得很大支持，增加台灣能源韌性。經濟部表示，美國是穩定、多元且可信賴的能源供應，此長約將分散台灣天然氣來源。