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台廠投資美國 擬加碼兆元…經部：將啟動首期融資方案

經濟日報／ 記者江睿智洪安怡／台北報導
經濟部長龔明鑫（左二）在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，並與電電公會副理事長許介立（右二）簽署MOU。經濟部／提供
經濟部長龔明鑫（左二）在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，並與電電公會副理事長許介立（右二）簽署MOU。經濟部／提供

經濟部昨（7）日表示，初步盤點接下來有投資美國意願台廠約20家，包含聯電（2303）、環球晶穩懋、鴻海、仁寶等，主要為半導體及AI伺服器供應鏈，總投資金額達350億美元（約新台幣1兆993億元），經濟部承諾將從三大面向協助台廠落地，5月將啟動首期融資方案。

經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯率團赴美參與選擇美國投資高峰會（SelectUSA），並於美東時間6日在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，說明此行成果，並與電電公會副理事長許介立簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」（MOU）。

經部盤點企業赴美投資概況
經部盤點企業赴美投資概況

繼台積電赴美投資之後，經濟部盤點，接下來有意願赴美投資主要是半導體及AI伺服器及其供應鏈，包括半導體領域的聯電、環球晶、穩懋、長春，及AI伺服器領域的鴻海、廣達、緯創／緯穎、仁寶等20家台廠，初步統計約達350億美元。

龔明鑫強調，這些投資都是企業自主投資規劃，並非由政府要求，顯示台灣對美投資已非單一企業布局，而是產業投資策略，將強化台灣企業全球競爭力，同時協助美國加速建立更完整、更具韌性的高科技供應鏈。

經濟部及國發會承諾三項協助台廠落地措施。第一，國發基金與金融機構共同出資成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證。葉俊顯指出，支持企業投資美國融資保證機制，5月就會啟動第一期融資方案，預計第一期可創造約500億美元融資規模。

經濟部表示，資金用途將涵蓋提供企業採購機器設備等資本支出、充實營運資金及發展產業聚落。

第二，龔明鑫與電電公會簽署MOU，將借重公會及其團隊成員海外開發經驗，就美國設立產業園區進行區位研究，並推動美國產業園區聚落規劃、興建、管理服務等；從科學園區、產業群聚，到上下游供應鏈分工整合，以「台灣模式」發展產業聚落經驗。

第三，龔明鑫指出，經濟部已在亞利桑那州鳳凰城設立美國第二個台灣貿易投資中心，未來將與「達拉斯貿易投資中心」共同服務規劃赴美布局的台企，提供專人即時諮詢，並與會計師及律師事務所合作，協助掌握投資法規與稅制等。

龔明鑫表示，台美近年持續強化合作，雙方簽署台美投資合作備忘錄（MOU）及台美對等貿易協定（ART）後，讓台廠在美國市場與他國廠商公平競爭；另也希望推動台美避免雙重課稅（ADTA）法案，營造公平稅賦環境。

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