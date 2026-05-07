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AI浪潮推升電子零組件價格 出口物價漲幅寫47年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／AI生成
進出口示意圖。 圖／AI生成

國際礦產品與電子零組件價格居高不下，推升國內生產端與進出口物價同步走揚。主計總處7日公布4月物價統計，受AI需求暢旺與中東局勢不穩影響，出口物價指數（EPI）美元計價年增18%，刷新近47年來新高紀錄；進口物價指數（IPI）美元計價年增12.55%，也寫下46個月新高。

根據主計總處數據，4月生產者物價指數（PPI）年增8.54%，為42個月新高。進口物價方面，以新台幣計價年增9.22%，為40個月新高；若剔除匯率變動因素，美元計價漲幅達12.55%，反映出國際原料成本的沉重壓力。

主計總處綜合統計處專委曹志弘分析，進口物價指數拉升主要受兩大類別驅動：一是礦產品能源價格受中東衝突帶動，推升3.23個百分點；二是機器、電機及電視影像等設備及其零件，也受AI浪潮推升價格，推升5.1個百分點。

針對進口物價走勢是否引發輸入性通膨，衝擊終端消費。曹志弘表示，政府已採取穩定機制阻斷能源價格對CPI的直接影響，包括油價平穩機制、凍漲國內機票及補貼計程車油料費等。此外，塑化產品加工層次多，原油上漲對廠商影響有限，對CPI的直接衝擊就更小。

在電子零組件方面，曹志弘指出，AI需求持續暢旺，帶動記憶體及相關零件價格上漲，雖然顯著推升出口物價與伺服器等產品價格，但因相關產品在CPI權數不高，且非民眾常購商品，對國內通膨影響相對有限。

隨著美伊緊張局勢有望緩解，國際油價近期轉跌，曹志弘預期，在政府政策管控與國際原物料波動回穩下，進口物價對未來CPI的後續壓力應屬可控。

中東 主計總處 電子零組件

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