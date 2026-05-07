普發一萬逾2,336萬人領取 剩下這身份可以領

財政部國庫署表示，「全民+1 政府相挺」普發現金新臺幣1萬元一般民眾（含今年3月底以前出生之新生兒）之領取期限已於4月30日截止。截至4月30日止，實際領取人數2,336萬2,570人，占預估領取人數2,356萬餘人之99.14%，整體執行成果良好。

在多元領取管道中，以登記入帳903萬0,819人最多（38.66%），其次依序為ATM領現633萬0,989人（27.10%）、直接入帳457萬8,110人（19.60%）、郵局領現336萬7,312人（14.41%）及造冊發放5萬5,340人（0.24%），其中造冊發放包含特定偏鄉居民2,956人及矯正機關之收容5萬2,384人。

財政部國庫署進一步表示，本次實際領取人數占預估領取人數99.14%，和2023年一般民眾領取人數2,345萬人（占預估領取人數99.56%）相較，兩年度整體領取率相當（均逾99%）。就各種領取方式比較，本次普發現金透過直接入帳、ATM領現及造冊發放等領取方式之人數較112年略為增加，而登記入帳及郵局臨櫃領現則略為減少。

另外，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定，今年4月1日至4月30日間在國內出生，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，普發現金1萬元的領取期限至今年5月22日止（請注意不是到5月31日）。截至115年4月30日止，符合領取資格之新生兒約7千5百餘人，其中4千7百餘人完成領取，尚有2千7百餘人未領取，領取率63.28%，財政部國庫署提醒新生兒爸媽，務必把握時限，盡速於5月22日前到郵局臨櫃領取，逾期將無法領取。

財政部國庫署說明，若生母符合領取資格，得由生母親自領取，應攜帶新生兒出生證明（無須先辦理出生登記）及生母具照片之身分證明文件；如由生父或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生父或代領人具照片之身分證明文件。

如生母未符合領取資格，應先辦妥新生兒出生登記，再撥打1988免付費客服專線，經確認生父符合領取資格，由1988客服人員通知領取，如由生父親自領取，應攜帶新生兒出生證明及生父具照片之身分證明文件；如由生母或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生母或代領人具照片之身分證明文件。

財政部國庫署提醒，配合醫療院所通報及資料傳送作業時程，建議民眾於新生兒出生10日後再前往郵局臨櫃領取，以免白跑一趟。各地郵局提供領取4月份新生兒普發現金服務，原則僅至5月22日下午5時止，惟各地郵局服務時間略有差異，請依各支局公告營業時間或事先洽詢，以免影響權益。

財政部國庫署再次強調，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。普發現金相關資訊，請以政府官方網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如接獲可疑電話、簡訊或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988免付費客服專線查證，以確保自身權益。