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中東戰事推升油料費大漲 4月CPI年增率1.74%一年來最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布4月消費者物價指數（CPI）年增率1.74%，較上月大幅增加0.54個百分點，創一年來最高。圖為松山機場加油計程車。圖／本報資料照片
主計總處今天發布4月消費者物價指數（CPI）年增率1.74%，較上月大幅增加0.54個百分點，創一年來最高。圖為松山機場加油計程車。圖／本報資料照片

主計總處今天發布4月消費者物價指數（CPI）年增率1.74%，較上月大幅增加0.54個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲13.6%，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但3月漲幅仍有遞延效果，且機票也上漲5.28%，加上外食及房租漲勢仍高，助長4月CPI年增率增幅擴大。

中東戰事造成國際原物料及能源價格大幅上揚，國人擔心輸入性通膨。4月生產者物價指數（PPI）及進口物價指數，4月年增率分別大幅上升到8.54%及12.55%，兩大指數漲幅都創下俄烏戰事以來、近四年高點，也讓國內物價造成壓力。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解讀，助長進口物價指數上漲來自兩大來源，一個是礦產品漲幅24.55%，影響的是能源價格，但因政府專案平穩機制，國內機票及公共運輸價格都凍漲，阻斷對CPI影響；第二大漲幅是機器、電機等設備零件漲9.73%，主要是記憶體等零組件價格上漲，會影響電腦價格，但因國人購買頻率不高，且權數低，以致兩者對CPI影響都不小。

對於國內物價狀況，曹志弘分析，國內物價雖然上漲，但相對其他國家平穩很多；5月因國際能源價格影響機票漲幅，CPI年增率將較4月擴大，但如果天候平穩，CPI還是會維持2%以下。

主計總處統計，4月CPI年增率1.74%，雖然是連續一年低於2%，但較3月的1.20%明顯上升，七大類中以「交通及通訊類」漲2.66%最高，主因中東戰事推升國際油價仍居高檔，油料費上13.6％，是2022年4月俄烏戰爭以來最大漲幅；另去年6月台鐵調漲火車票，因此火車票漲幅高達9.21%、機票則因國際能源價格上漲及汽燃油附加費，上漲5.28%。但交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌2.83％，抵銷部分漲幅。

曹志弘表示，4月CPI擴大漲幅，來自油料費、外食及房租上漲，油料費雖漲13.60%，主因汽柴油雖凍漲，但3月汽柴油漲價遞延到4月反映0.3個百分點，若沒有凍漲，漲幅會更大。另外外食費年增率2.88%，月增0.37百分點，幅度仍不低，但年增率已連續三個月低於3%，且較3月的2.92%低，走勢相對平穩。房租年增率1.86%則是與上月相同。

整體而言，4月CPI年增率較3月增加0.54個百分點，其中油料費上漲對整體CPI提高0.3固百分點，另水果蔬菜4月季節交替，蔬菜上漲，但水果因去年基數負面貢獻變小，對CPI增加0.25個百分點，兩者增加0.55百分點就等於增幅。

中東戰事推升原物料價格及能源價格，造成4月PPI及進口物價指數大幅上揚，顯示國內廠商生產成本上升壓力加大，其中PPI年增率8.54%是42個月、三年半最高；以美元計價的進口物價指數12.55%為46個月最高，新台幣計價進口物價指數9.22%為40個月最高漲幅。

值得一提的是，若剔除匯率變動因素，以美元計價的出口物價指數漲18.00％，主因我國AI相關產品出口價格大幅上揚，帶動出口物價指數創下1079年、47年最高漲幅。

中東 主計總處 CPI

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