受國際油價推升4月CPI年增1.74％ 油料費寫四年新高

主計總處7日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，雖較3月略微擴大，但已連續12個月維持在2%通膨警戒線以下；若剔除能源及蔬果後的核心CPI，年增率則為1.91%。主計總處表示，本月受國際油價帶動物價，但在政府穩定物價措施支撐下，通膨壓力依舊維持平穩。

觀察4月物價七大類變動，與去年同期相比全數上漲。其中以交通及通訊類年漲2.66%最為顯著，成為本月推升物價的主要力道。

主計總處綜合統計處專委曹志弘解釋，主因是國際油價居於高位，帶動國內油料費上漲13.6%，漲幅寫下四年來新高；不過，相較於南韓4月油料費漲幅高達22.7%，台灣在油價平穩機制下，漲幅相對溫和。此外，受4月國籍航空調漲燃油附加費影響，機票價格也年漲5.28%。

在國際原物料趨勢方面，依據主計總處數據，OPEC現貨3月均價為每桶116.36美元，4月回落至每桶108.79美元。曹志弘指出，近期美伊戰爭傳出有望達成協議，讓國際油價走勢轉跌，加上國內油價持續凍漲，有效平抑物價漲勢。

食物類表現也相對穩定，4月年增0.58%，漲幅溫和。其中外食費年漲2.88%，蔬菜年漲2.73%；受惠於去年基期較高，今年4月水果價格大幅下跌18.15%，有效抵銷部分漲幅。而在行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資中，4月平均年增1%，寫十個月來新低，僅米、豬肉年增率超過3%，且漲勢已趨緩。

針對4月CPI波動，曹志弘說明，由於正值季節交替，蔬菜價格由跌轉漲，抵銷了水果價格下跌的跌幅，蔬果兩項合計較3月增加0.25個百分點。此外，3月油料費漲幅因素遞延至本月，也使得油料費對4月CPI的貢獻度較3月增加0.31個百分點，其餘項目則跟3月狀況差不多，維持持平。

其餘包含受金價攀高影響，雜項類年漲2.48%；教養娛樂類年漲2.44%，居住類則年增2.06%，皆維持溫和漲勢。

展望未來，曹志弘分析，5月機票價格雖持續反映燃油漲勢，但因權重不顯著，只要天候維持平穩，5月整體CPI仍有極高機率維持在2%警戒線以下，物價情勢不至於大幅波動。