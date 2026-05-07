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普發現金逾2336萬人領取 4月新生兒5/22前可辦理

中央社／ 台北7日電

財政部國庫署今天表示，普發現金新台幣1萬元一般民眾領取期限已於4月30日截止，截至當天共有2336萬2570人完成領取，占預估領取人數逾99%。不過，4月出生且符合資格的新生兒仍可領取，期限至5月22日止，呼籲家長把握時間辦理。

財政部國庫署透過新聞稿指出，在相關部會合作下，「全民＋1 政府相挺」普發現金方案執行情況良好，截至4月30日止，實際領取人數達2336萬2570人，占預估2356萬餘人中的99.14%。

國庫署統計，領取方式中，以「登記入帳」903萬819人最多，占38.66%；其次為ATM領現633萬989人，占27.10%；直接入帳457萬8110人，占19.60%；郵局領現336萬7312人，占14.41%；另有5萬5340人採造冊發放，占0.24%，其中包括偏鄉居民2956人及矯正機關收容人5萬2384人。

國庫署表示，若與112年普發現金相比，當年一般民眾領取人數約2345萬人、領取率99.56%，兩年度整體領取率均超過99%，表現相當；其中，本次透過直接入帳、ATM領現及造冊發放的人數較112年略增，登記入帳及郵局臨櫃領現則略減。

此外，依「因應國際情勢強化韌性發放現金辦法」規定，今年4月1日至4月30日期間在國內出生，且父或母符合領取資格的新生兒也可領取1萬元，但期限僅到5月22日，並非5月31日。

國庫署指出，截至4月30日止，符合資格的新生兒約7500多人，其中已有4700多人完成領取，仍有2700多人尚未領取，領取率約63.28%，提醒家長務必在期限內至郵局臨櫃辦理，逾期將無法領取。

國庫署說明，若生母符合資格，可由生母攜帶新生兒出生證明及具照片身分證件親自領取，無須先辦理出生登記；若由生父或他人代領，則須另備代領人的身分證件；若生母不具領取資格，則須先完成新生兒出生登記，再撥打1988客服專線確認生父資格後辦理領取。

國庫署也提醒，考量醫療院所通報及資料傳送作業時間，建議民眾於新生兒出生10天後再前往郵局，以免資料尚未完成建檔而白跑一趟。各地郵局原則上提供服務至5月22日下午5時止，但實際營業時間仍依各支局公告為準。

另外，自5月1日起，普發現金官方網站及ATM已停止登記與領取功能，官網僅保留相關宣導資訊，1988客服專線則持續服務至5月22日。

國庫署提醒，政府不會主動發送簡訊、電子郵件通知領錢，也不會以電話要求民眾操作ATM或網銀轉帳，呼籲民眾提高警覺，避免受騙，如接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證。

國庫署 普發現金 財政部

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