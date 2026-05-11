金融多樣性下的租賃融資角色與監理思考

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租賃融資業務在協助我國中小企業發展扮演重要角色，但也因部份不肖非法消費金融活動將之混為一談，而承受許多無妄壓力與批評。所幸政府金融主管機關、金融業者與立法委員清楚理解，各種融資管道與附帶條件並存的必要性，相信該行業能在適當監管下穩步發展。尤其美國行政當局的關稅壓力，即使15%不疊加且不論最高法院判決如何，短中期傳統產業與中小企業經營仍將承壓，於是租賃融資在企業金融方面的角色將格外重要，基此提供以下幾個想法，或能有助於還租賃融資業務本來面目，且兼顧其永續發展及國內金融穩定：

首先是強化租賃企金融資案例研究。學者喜歡強調堅實理論與證據的重要，但這不純然是在掉書袋，而是各界對於租賃融資的貢獻與問題，往往停留在知名但無關且負面的訊息上 (例如「山道猴子」)，更糟的是以這樣片面訊息，為這個業務做總結。這個現象或許顯示金融業低調經營的特性，事實是消費或企業融資成功與不成功的案例皆有，但大眾焦點都多置於後者，而後者知名案例往往就被渲染。一些學者其實已經做過研究，例如蒐集數百個詐騙案例，但必須說這是偏誤樣本，因為如果在思考國家政策時，不論是質化或量化，必須將所有(成功與不成功)案例堆疊或追蹤，或是進行隨機抽樣，才能具有代表性。租賃融資業處境與銀行業不同，若能在遵守資料規範下提供更多數據資料進行實證研究，對於政府與大眾將更有說服力。

其次是要關注各方對於融資租賃業務不同思維與作法。許多消金融資受害個人想的是「山道猴子」，將卡債、詐騙、企金等混為一談，但必須堅持將不同性質的業務講清楚說明白。金融監理單位固然對部分受害者表達同情，但真正關注的是「半澤直樹」，也就是金融業可能出現的系統性風險、融資多樣性與中小企業生存，光是維持這幾項所需要的金檢與控管工作，就足以使其耗盡心力。舉例來說，租賃融資業務與傳統金融往來對金融穩定的影響，就會是主管機關的重點。

立法方面的思考，與前述相關的是，主管機關認為目前暫無訂定租賃融資專法的必要，其中一個理由，應是目前法規對於防範最重要的系統性金融風險已屬足夠。筆者以為如果還要加以考慮，或許是當事前預防力有未逮，事後補救措施的強化。以美國聯邦準備法(相當於我國中央銀行法)第13條為例，規定必要時紓困對象可遍及所有金融與實體機構，並在僅見的2007-08金融海嘯發揮功效。當然這要如何順應國情制訂可再討論，但一條法規足矣而無需專法是很明確的。