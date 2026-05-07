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中東戰事衝擊漸顯 4月CPI年增率擴大至1.74%

中央社／ 台北7日電
主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，較3月的1.2%大幅擴增。物價示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照
主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，較3月的1.2%大幅擴增。物價示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照

中東戰事爆發後，國際油價應聲上漲，對於國內物價的影響逐漸顯現。主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，較3月的1.2%大幅擴增，其中油料費大漲13.6%。

主計總處統計，4月CPI年增率為1.74%，CPI的7大類中，以交通及通訊上漲2.66%較顯著，其中的油料費、火車票、機票等都有上漲。

至於扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.91%，漲幅略低於3月的1.94%。4月重要民生物資CPI漲幅為1%，漲幅同樣較3月收斂。

油價 中東 主計總處

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